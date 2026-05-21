След 15 години успех в София училището отваря първия си филиал в морската столица

Частно училище „Питагор“, известно с фокуса си върху математиката, дисциплината и развитието на умения за мислене, отваря първия си филиал извън София – именно във Варна.

Зад проекта стои екипът на едно от най-разпознаваемите частни математически училища в столицата, което вече 15 години развива собствен образователен модел с акцент върху знанията, навиците и ценностната система на децата.

Основателите се фокусират върху възраждането на ценностната система и изграждането на дисциплина и навици чрез интензивно изучаване на математика, която се разглежда като инструмент за развитие на логическото мислене и подготовка за житейски предизвикателства.

Училището се стреми да създаде специфична мотивираща среда от съмишленици, където високите академични постижения са норма, а не изключение, като същевременно се забранява използването на телефони за по-добра концентрация.

Процесът на прием е селективен и е насочен към ранните етапи на обучение, за да се гарантира качествено надграждане на характера и културата на учениците. В дългосрочен план проектът цели да съчетае софийския опит с местните традиции на варненската математическа школа, за да постигне хармонично развитие на личността, включващо спорт, изкуства и музикална култура.

„Нищо ново не сме измислили. Искахме да съхраним най-доброто от българската математическа школа и да го пренесем във времето“, казва създателят на училището Михаил Кръстев.

Каляваха ни – и ни изграждаха

Идеята за „Питагор“ се ражда още преди повече от 20 години, когато бъдещите създатели на училището започват да се тревожат къде ще учат собствените им деца.

„Аз съм възпитаник на Математическата гимназия. Попаднах на поколение страхотни преподаватели. Те ни учеха не само на математика, а на навици, култура и ценности. Да, бяха строги, но изграждаха хора“, спомня си Михаил Кръстев.

Той смята, че през годините постепенно е започнал разпад на образователната среда и ценностната система, а фокусът върху дисциплината и качественото обучение е започнал да изчезва. „Тогава си казахме: нека опитаме да съхраним това, което работеше. Да направим място, където образованието отново да бъде ценност“, добавя създателят на училището.

Днес „Питагор“ обучава над 600 деца в София, а моделът вече идва и във Варна.

„Нашите деца са различни. Те са мотивирани, имат принадлежност към общност и друга ценностна система. Средата ги кара да искат да се развиват“, разкрива Михаил Кръстев.

„Оказа се, че все още има родители, които вярват в истинското образование – в много учене, дисциплина и високи изисквания. Първо трябва да изградим навици, дисциплина и култура във децата, а това не става с магическа пръчка“, смятат от екипа.

Защо избраха именно Варна?

Изборът на морската столица не е случаен. „Варна е един от малкото градове в България със запазена културна и образователна аристокрация. Това е град с традиции и родители, които държат на образованието“, казват от „Питагор“.

Голямо влияние за решението оказва и силната математическа школа във Варна, както и дългогодишният директор на Математическата гимназия Павлин Петков, който е консултант на проекта.

„Питагор" във Варна ще ръководи Таня Петрова, утвърден образователен лидер с дългогодишен опит като учител и директор на училище, носител на много награди.

Няма да налагаме софийски модел

Създателите на училището подчертават, че не идват във Варна, за да „налагат модел от София“.

„Ще вземем най-доброто от Варна и ще го комбинираме с нашия опит. Това не е франчайз. Това е жива образователна среда“, казват те.

Телефоните остават на входа

Една от най-интересните особености на училището е строгият вътрешен ред.

Учениците няма да използват телефони през учебния ден.

„Сутрин ги оставят и си ги взимат след занятията. Родителите знаят това предварително и приемат правилата“, обяснява директорът на училища „Питагор" Асен Александров, който има повече от 30 години опит като учител, мениджър в образованието и съветник на просветни министри.

Според него днешните деца страдат от липса на концентрация и именно това ще бъде едно от най-ценните умения в бъдеще. „Умението да мислиш, да се концентрираш и да решаваш проблеми ще бъде по-важно от всичко друго. Математиката учи точно на това. В живота постоянно имаш проблем и търсиш решение. Математиката учи децата да не се отказват, ако не намерят отговора веднага. Учи ги да мислят“, подчертава директорът.

Това е и причината учениците в „Питагор“ да участват постоянно в състезания и олимпиади. Те се учат да преодоляват стрес, да работят в екип и да бъдат уверени.

Освен че ще имат засилено обучение по математика и английски, децата ще участват в:

приложни изкуства;

спортни дейности;

клубове по интереси;

математически кръжоци;

състезания и олимпиади.

Във варненския филиал ще има по-силен акцент върху изкуствата и музикалната култура.

Приемът няма да е „който дойде пръв“

Училището стартира с прием за:

подготвителна група;

първи клас;

четвърти клас - като подготовка за пети клас;

пети клас.

Паралелките ще бъдат малки – до 20 деца

„При нас не се влиза просто със записване. Има кандидатстване, тестове и селекция. Не търсим бройки, а среда, която създава лидери“, подчертават от екипа. Обучението е целодневно. След учебните часове не е просто писане на домашни, нито занималня, а времето е изпълнено с различни извънкласни дейности, като целта на екипа е да научи децата да мислят и да прилагат наученото в практиката.

Таксата – колкото средно частно училище в София

Годишната такса за "Питагор" в София и Варна ще е еднаква. Тя ще бъде:

около 7500 евро за най-малките;

около 6900 евро за по-големите ученици.

В цената са включени:

целодневно обучение;

извънкласни дейности;

занимални;

допълнителни курсове и клубове.

Храната ще бъде организирана чрез кетъринг компания, избрана след конкурс. В София ги храни шеф Манчев.

„Питагор“ – повече от математическо училище

Името на училището не е избрано случайно.

„Питагор не е бил само математик. Бил е философ, спортист, музикален терапевт. Той е символ на идеята човек да развива едновременно ума, характера и таланта си“, казва Асен Александров.

Новата база във Варна трябва да бъде напълно готова до края на август, а интересът още преди откриването вече е сериозен – над 100 родители дойдоха на представянето на новото училище вчера в хотел “Димят”.

Офисът на училището се намира на бул. „Осми Приморски полк“ № 128, стая 202. Директорът Таня Петрова ще приема родители от 16:00 до 19:30.

Телефони за връзка:

+359 892 77 5359 (заместник-директор учебна дейност)

+359 892 77 5396 (директор)

E-mail: [email protected]

Повече информация може да намерите на сайта на училището https://www.pythagoras-varna.com/