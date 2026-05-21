Задържаха четирима, а трима са в болница в Шумен след скандал между съседи, прераснал в сбиване

Задържаха четирима от Шумен след скандал между съседи, прераснал в сбиване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко след 20 часа на 19 май на ул." Седма" в Шумен е възникнал скандал между мъже. В побой между няколко души са нанесени удари и са пострадали по-сериозно трима мъже на 45, 34 и 26 години. Те са откарани в шуменската болница, където са настанени за лечение.

Тримата са с телесни повреди. Мъжът на 45 години е с фрактура на главата, 34-годишният – със счупена челюст, а 26-годишният мъж е също с фрактура на главата.

В хода на незабавните действия на полицията, на място са задържани за нанесените телесни повреди двама шуменци- на 47 и 23 години, а вчера - непълнолетен 17-годишен младеж и брат му на 19 години.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.

От полицията в Шумен отчитат близо 10 процента спад на престъпността през 2025 г. Въпреки общия спад на криминалните прояви, се отчита 18 процента ръст в регистрираните случаи на домашно насилие – 81, спрямо 66 за предходната година, посочва БТА.

