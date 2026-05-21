Профилактичната програма „Да опазим очите на децата" обхвана 730 деца в Русе

Приключи профилактичната кампания на Община Русе по програмата „Да опазим очите на децата" през настоящата учебна година, по време на която бяха консултирани общо 730 деца от четвърта предучилищна група в детските градини в Русе. Резултатите за 2025 – 2026 г. показват положителна тенденция спрямо предходните години. Делът на децата с далекогледство намалява от 7,3% през учебната 2024–2025 година до 6,7% през настоящата учебна година. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

При 82 от тях, или 11,2%, са установени различни зрителни нарушения, които налагат допълнителен специализиран преглед.

Най-често констатираните проблеми са свързани с далекогледство (хиперметропия) и късогледство (миопия), като преобладаващ дял заема далекогледството. Със симптоми на хиперметропия са 49 деца, което представлява 58% от всички установени случаи.

При част от децата са установени и съпътстващи нарушения като амблиопия („мързеливо око"), нарушения в очната моторика, както и явно или скрито кривогледство.

Особено съществен е спадът при случаите на късогледство. Докато през учебните 2023–2024 г. и 2024–2025 г. децата със съмнения за миопия са били 8,3% от обхванатите, през 2025–2026 година този процент намалява до 2,4%.

Въпреки положителната тенденция, при 9 деца е установено кривогледство, като при 7 от тях то е в комбинация с високи диоптрични стойности. Данните подчертават необходимостта от ранна диагностика и своевременно проследяване на зрителното развитие в детска възраст.

По време на кампанията са установени и единични случаи на нарушения в стереоскопичното зрение, както и дете с нистагъм и късогледство.

Всички деца с установени отклонения са насочени за подробен очен преглед в специализиран кабинет.