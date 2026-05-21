Пепи Еврото се размина с глоба, вече не го издирват

Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петьо Петров - Еврото по обвинението на прокуратурата за измама в особено големи размери. Той трябва да плати 2500 евро административна глоба.

Освен това съдът отмени европейската заповед за ареста му.

"Сега вече можем да го очакваме тържествено на летището", обяви иронично след заседанието адвокат Минчо Спасов, който защитава интереса на ощетеното семейство Златанови. Според него прокуратурата се е провалила, като е скъсала връзката на Пепи Еврото с връщането на златото. В началото бяха обвиняеми двамата прокурори, които са го върнали на съпругата на Пепи Еврото заедно с шофьора му, са го натоварили в голям черен джип.

Според Спасов има организирана престъпна група, която включва двамата прокурори, Пепи Еврото и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов, който е бил шофьорът.

След заседанието от прокуратурата обявиха, че има 15 дни срок, за да протестират, но уважават решението на съда.

Очаквайте подробности.