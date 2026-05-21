Задържаха бракониер от Белоградчик за незаконен отстрел на сърна

Сърна СНИМКА: Pixabay


40-годишен жител на Белоградчик е задържан в ареста на районното управление в града за незаконен отстрел на едър дивеч, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Видин.

Вчера полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил, в който открили ловни принадлежности и сурово месо от животински произход. Водачът не представил разрешително за ловуване.

Оперативна група е извършила оглед на автомобила в присъствието на служители на Областната дирекция по безопасност на храните във Видин и Регионалната дирекция по горите в Берковица. Разследващите са иззели законно притежавана ловна карабина, патрони, гилза, прясно разфасовано трупно месо, глава на сръндак, както и ловни аксесоари и оборудване.

В хода на оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия е установено, че мъжът е отстрелял сърната с един изстрел рано сутринта същия ден в землището на село Крачимир, без писмено разрешително съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Образувано е досъдебно производство.

През март в Ябланица бе задържан бракониер след сигнал за убита сърна, припомня БТА.

