Доцова в Рим: Поставихме добро начало на диалог с Италия за следващите 4 години (Снимки)

Смятам, че днешната среща беше едно добро начало за следващите четири години - да има повече комуникация, подобряване на парламентарните отношения между България и Италия.

С тези думи председателят на парламента Михаела Доцова обобщи срещата си с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Разговорът бе част от програмата на парламентарната ни делегация в Рим по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука, просвета и култура.

Заедно с Доцова в Рим са зам.-председателят на Народното събрание Айтен Сабри от ДПС, зам.-шефовете на парламентарните групи на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и депутатите Атанас Славов от ДБ и Венко Сабрутев от ПП.

След срещата Доцова разказа, че е благодарила сърдечно за приноса, който има италианската държава, за това всяка година българска делегация да може да отдаде почит на светите братя Кирил и Методи. "Ценно е да затвърждаваме културното си разбиране, да помним и да почитаме това, че ние имаме азбука благодарение на тях (на светите братя - б.р.) и да честваме подобаващо 24 май", каза тя.

"Потвърдих отново добрите дипломатически отношения между двете държави, които съществуват както на ниво законодателна, така и на ниво изпълнителна власт, както и добрите икономически отношения между държавите", разказа председателят на българския парламент. Доцова е благодарила и за шанса България да е част от велосипедната обиколка на Италия.

"Взаимно си дадохме дума да затвърдим и да подобрим диалога на парламентарно ниво между двете държави", добави тя. Според нея България и Италия често имат сходни позиции по отношение на политиките на ЕС. "Такива виждаме в политиките по формирането на бюджета за следващия период, запазването на кохезионните фондове, финансирането на земеделието. Това са теми, които пряко засягат и двете държави, вървим в една и съща посока. И във формирането на политиките по околна среда и двете държави са за по-достижими цели и опазването на индустриализацията и икономиката", посочи депутатката от "Прогресивна България".

Председателят на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана е получил от Доцова и покана за посещение в България.

Двамата са обсъдили и международните конфликти, включително и ограничаването на корабоплаването в района на Иран, което засяга както и Италия, така и България и "води до галопиращи цени, както на петрола, така и рефлексия в цените". Затова и двамата председатели се надяват на опазване на мира и приключване на конфликтите възможно най-скоро.