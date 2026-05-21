Мъж изпочупи с метална тръба колата на друг пред очите на детето му на улица в Перник

Мъж на 21 години от Перник е изпочупил с метална тръба колата на 46-годишен мъж след възникнал спор на пътя, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Около 21 ч. в Първо районно управление е постъпил сигнал за възникнал скандал между двама шофьори на ул. „Света Петка" в областния град.

Вследствие на възникналия конфликт 21-годишният е използвал метална тръба, дълга повече от метър, с която е счупил предното стъкло, задното панорамно стъкло, задния ляв стоп, предния капак и левите врати на автомобила на 46-годишния мъж пред погледа на неговата малолетна дъщеря.

Младежът, проявил агресията, е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

През месец юли миналата година трима души са били задържани заради възникнал конфликт на пътя. В основата на свадата бе удар на странични огледала след разминаване между микробус, управляван от мъж, и лек автомобил, зад волана, на който е било момиче. Минути по-късно двамата шофьори се застигат и спират в близост до хотел "Струма", за да изяснят причините за случилото се. Последвало е обаждане от момичето до нейни приятели, които пристигат на мястото. Същите изваждат лютив спрей, с който напръскват водача на микробуса. Мъжът от своя страна взема тежък предмет, с който е чупил едно от стъклата на лекия автомобил. Ответната страна е предприела същото действие, припомня БТА.