Мавровски: Заповедта ми беше връчена без подпис и печат, нямаше мотив за освобождаването ми

В лабораторията на ГКПП Капитан Андреево се извършва манипулация на лабораторните анализи и така в България, а и на територията на ЕС влизат храни с пестициди, съобщи довчерашният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски в интервю пред БНР.

Вчера той беше отстранен със заповед на премиера Румен Радев, а днес на негово място в БАБХ бе назначена Светла Янчева.

Д-р Мавровски сподели, че заповедта му е връчена на бланка на МС без подпис и печат вчера след 19.00 часа и не е посочен мотив за освобождаването.

Той бе назначен за директор на Агенцията през февруари от служебния кабинет на Андрей Гюров.

"Интересен е моментът на освобождаването. Вчера в 12.30 ч. бях на среща в МВР с министъра на земеделието Абровски и представих разкритията за ГКПП Капитан Андреево. 3 месеца ни отне за разкриване на схемата и хубаво е, че нашите действия се потвърдиха и след установяването там на ГДБОП. Установихме, че могат бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи.

Това е страшен факт, компютрите на границата имат отдалечен достъп и всеки може на влезе. Важното е, че самата лаборатория и анализи могат ръчно да бъдат манипулирани и да се даде отрицателен резултат, а в ЕС да влизат храни със завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък. Уведомихме и ЕК, от тях поискахме също специалисти на ротационен принцип. При разговора с ЕК ни казаха, че могат да осигурят 30 души. Тази дейност бе стопирана от Абровски", каза в предаването "12+3" д-р Мавровски.

И е категоричен:

"Имаме лаборатория, за която лично аз не гарантирам, че резултатът е реален и истина, и излиза, че и държавата не може да гарантира, че там няма да има манипулация."

Д-р Мавровски потвърди, че е пуснат сигнал до главния прокурор по тема, за която е имало затъмнение от МЗ, а именно за 922 000 евро, дадени за дезинфекция на помещения и сгради, в които е имало животни, заболели от шарка.

"След проверка на ЕК и наша там не е правена дезинфекция или е с недостатъчно качество, което е причина за разпространение на болестта в Пловдив", каза още д-р Ангел Мавровски.