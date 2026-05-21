Омбудсманът разговаря с представители на дипломатическите мисии у нас

Омбудсманът Велислава Делчева разговаря с представители на дипломатическите мисии на държави членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, Съединените американски щати (САЩ) и Швейцария, акредитирани у нас. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана.

Велислава Делчева представи основните приоритети, работата по защитата на правата на човека и активното взаимодействие със сродни международни организации. Тя постави акцент върху успешната реакредитация на институцията на омбудсмана със статут „А" по Парижките принципи на ООН. Делчева каза, че институцията продължава да работи съгласно най-високите международни стандарти за защита на правата на човека.

В рамките на срещата са обсъдени и препоръките, отправени в процеса на реакредитация, свързани с необходимостта от допълнителни гаранции за независимостта и финансовата устойчивост на институцията. Велислава Делчева изрази позиция, че институцията не следва да бъде въвличана във функции, които могат да поставят под съмнение нейната независимост и обществено доверие.

По време на срещата е поставен и въпросът за ограничения финансов ресурс, с който институцията на омбудсмана разполага, включително предвид планираните бюджетни съкращения. Подчертано било, че тези ограничения затрудняват възможността за привличане на висококвалифицирани експерти в области като международното и европейското право, изкуствения интелект и мониторинговите механизми по европейските политики.

Велислава Делчева представи и резултатите от дейността на институцията през 2025 г., като отбеляза, че за първи път в историята ѝ над 100 000 граждани са получили съдействие и защита на правата си. Омбудсманът отчете и значителното увеличение на броя на жалбите и сигналите, постъпващи тази година в институцията. Обсъдена беше и реформата в детското правосъдие, защитата от домашно насилие, правата на хората с психични заболявания и др.

Омбудсманът информира дипломатическите представители за създаването на Граждански консултативен съвет към институцията на омбудсмана с участието на представители на гражданския сектор и независими експерти, чиято цел е да подпомага формулирането на дългосрочни политики в областта на правата на човека.

Преди дни омбудсманът Велислава Делчева призова Народното събрание за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите.