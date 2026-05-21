Депутатка завърши университет

Джен зи депутатката от "Демократична България" Анна Бодакова завърши университет. Днес е била церемонията по дипломирането ѝ като социолог от Софийския университет.

"Да кажа, че беше лесно, би било лъжа. Работих през почти целия курс на обучение, което значеше постоянно тичане от работа към факултета и обратно, но в ретроспектива, не бих променила нищо и съм благодарна за всяка лекция и всяка възможност да изследвам, да развивам тезите си, да обогатя знанията си", пише Бодакова, която е завършила семестриално през февруари.

Тя благодари специално на майка си и на дипломния си ръководител Мила Минева, както и на съпартийците си от "Да, България". В Софийския университет са преподавали и двамата ѝ родители, а пърите лекции, на които някога е присъствала още като дете, са били тези на баща ѝ Марин Бодаков, който почина през 2021 г. и до последно преподаваше във Факултета по журналистика.

Бодакова е на 23 години, кара първия си мандат и е най-младия депутат в 52-ото народно събрание. Преди това три години е работила като парламентарен сътрудник на Елисавета Белобрадова. На изборите на 19 април тя беше десета в листата си в 24-и МИР в София, но събра най-много преференции - 6837, така успя да влезе в парламента.