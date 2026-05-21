Депутатка завърши университет

Джен зи депутатката от "Демократична България" Анна Бодакова завърши университет. Днес е била церемонията по дипломирането ѝ като социолог от Софийския университет.
"Да кажа, че беше лесно, би било лъжа. Работих през почти целия курс на обучение, което значеше постоянно тичане от работа към факултета и обратно, но в ретроспектива, не бих променила нищо и съм благодарна за всяка лекция и всяка възможност да изследвам, да развивам тезите си, да обогатя знанията си", пише Бодакова, която е завършила семестриално през февруари.
Тя благодари специално на майка си и на дипломния си ръководител Мила Минева, както и на съпартийците си от "Да, България". В Софийския университет са преподавали и двамата ѝ родители, а пърите лекции, на които някога е присъствала още като дете, са били тези на баща ѝ Марин Бодаков, който почина през 2021 г. и до последно преподаваше във Факултета по журналистика.
Бодакова е на 23 години, кара първия си мандат и е най-младия депутат в 52-ото народно събрание. Преди това три години е работила като парламентарен сътрудник на Елисавета Белобрадова. На изборите на 19 април тя беше десета в листата си в 24-и МИР в София, но събра най-много преференции - 6837, така успя да влезе в парламента.