Михаела Доцова за правилата в парламента: Никакви права на опозицията не са ограничени

Председателката на парламента Михаела Доцова не смята, че има проблем с правилника за дейността на Народното събрание. От Рим тя коментира ситуацията с правилата, които предстои да бъдат довършени днес във временната тематична комисия.

"Изменението на правилника е нещо абсолютно нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията, които "Прогресивна България" даде, сa текстове, които са били налични в правилници назад във времето. Това, което целят тези изменения, всъщност в политиката и на програмата, която беше представена от "Прогресивна България" - връщането към държавността. Прeдлженията така, както са представени, водят в посока на по-бърз законодателен процес", коментира Доцова.

Тя отбеляза, че веднага след внасянето на един проектозакон, той веднага е видим на интернет страницата на Народното събрание. "В този ред на мисли - защо да не са по-кратки сроковете, в които да започнат и комисиите да работят, и в пленарна зала да бъдат разглеждани (законите - б.р.)? Това е, което очаква обществото от нас - забързването на работата", обясни депутатката от ПБ. Доцова подчерта, че предложенията са точно в посока подобряването на законодателния процес.

На коментар от страна на журналисти, че никога не е имало такова обединение от опозицията с обвинения, че ги лишават от глас, председателката на парламента бе категорична: Няма лишаване от глас.

"Това е преекспониране на предложенията. Казвате, че не е имало толкова единна опозиция, но ние от 30 г. не сме имали парламент, който да има мнозинство от само една политическа партия и е нормално всички останали да бъдат опозиция", каза Доцова. Според нея за първи път от много време само този, който управлява, дава предложения и всички останали са против, а те могат да бъдат против и "по чисто политически причини, за да се разграничат". Това не означава, че нашите предложения са лоши, настоя тя.

Доцова не смята, че има ограничение на правата на народните представители, разликата е в отпадането на изслушването в т.нар. ден на опозицията - първата сряда от месеца. "В правилника пише, че парламентарният контрол, част от която е изслушването, е всеки петък, последните три часа от парламентарната седмица. И трябва да направим ясно разграничение между питанията въпросите и изслушванията. Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място", настоя шефката на парламента. Тя подчерта, че денят на опозицията е създаден основно за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред. Това е опазено и под никаква форма права на опозицията не са ограничени, подчерта председателят на парламента

Михаела Доцова е начело на парламентарната делегация, която днес и утре е в Рим за традиционното честване на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност.