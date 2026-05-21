Министрите вече могат неограничено да отлагат отговорите си на парламентарни въпроси

Премиерът, вицепремиерите и министрите вече ще могат да отложат отговора си на депутатски въпроси за неограничен брой пъти. Това приеха депутатите от "Прогресивна България" в комисията за приемането на правилника за работа на 52-то Народно събрание. Уточнено е обаче, че това може да става при болест, командировка или други неотложни случаи.

Според опозицията обаче отпадането на досегашното изискване отлагането да може да бъде само 2 пъти, не води до реални последици за съкращаването на времето за работа на парламента и "подкопава" авторитета на парламентарния контрол. Те не бяха съгласни и с решението на мнозинството да отпаднат текстовете, според които министрите трябва да дадат обяснение пред НС в срок от 10 дни, когато не са отговорили на зададени въпроси навреме.

Това не е парламентарен контрол, той не изпълнява задължението си към нас да отговаря на въпрос, а трябва да дойде да дава лични обяснения. Ние не виждаме никаква ефективност в него", коментира Димитър Петров от ПБ.

Освен това бе прието, че депутатите вече няма да могат да задават "идентични" въпроси. Отпада и изискването всички въпроси, зададени преди разпускането на парламента да получат писмен отговор.

Депутатите вече ще могат да аргументират предложенията си на второ четене само до 3 минути, вместо както досега - до 5, приеха още във временната комисия за правилника на НС. В правилника за работата им се дописва и следното изречение: "След изказване по същество по даден въпрос народен представител не може да повтаря изразената от него теза, като по свързаните текстове народният представител може да прави само редакционни и правно-технически предложения в рамките на до 1 минута".

Бе прието предложението на Стою Стоев от ПП при второ четене да се разглеждат и приетите на първо четене текстове, а не само предложенията на депутатите и комисиите между 2-те четения. А искането на колегата му от ДБ Атанас Славов четенето на доклади от комисии в зала да отпадне, не бе прието.

Очаквайте подробности!