Двама абитуриенти осъдени за побой и грабеж над две 15-годишни момчета

Двама абитуриенти са осъдени за грабеж над две 15-годишни момчета. Районна прокуратура – Благоевград приключи дело за грабеж, извършен спрямо непълнолетни.

Обвиняемите по него са 12-класниците от гр. Петрич - Г.В., на 18-години, и Г.Я., на 18 години.

На 23.03.2026 г. в района на бензиностанция на път от гр. Петрич за гр. Благоевград обвиняемите нападнали непълнолетни момчета. На 15-годишния Б.П. били нанесени множество удари с ръце и крака - в областта на окото, обкрачване и душене с две ръце, дъгообразен удар с предмет, наподобяващ пистолет в областта на буза и заплашване с него.

Другият пострадал - В.А., на 15 години, бил заплашен с насочване на предмет, наподобяващ черен на цвят пистолет към челото му и претърсване на джобовете на дрехите му.

Нападателите отнели от пострадалите чанта, портмонета, мобилни телефони, елек, сребърно колие, адаптер с кабел, чифт маратонки и сумата от 110 евро. Общата стойност им стойност възлиза на 741,87 евро.

Обвиняемите са се признали за виновни. С определение на съда на Г.В. е наложено наказание от 8 месеца лишаване от свобода, а на съучастника му Г.Я. - 6 месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наказанията е отложено за срок от 3 години.

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.