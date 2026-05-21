ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Еър Франс" и "Еърбъс" са виновни за самолетната к...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22892415 www.24chasa.bg

Тбилиси дойде в София със свой площад

2952
Васил Терзиев - кмет на София, Константин Павлов - кмет на район Лозенец, Динко Динев- почетен консул на Грузия в България, Даниела Динева- зам. Председател на фондация “Българска памет - Братя Диневи”, зам. Министърът на МВнР Христо Полендаков, при откриването на площад “Тбилиси” в София

Новият площад с името на грузинската столица е с площ от 1350 кв метра и се намира в софийския квартал „Лозенец" на ул. „Васил Кирков" 23, недалеч от Математическия факултет на Софийския университет. Решението за именуване е на Общинския съвет в София като ответен жест: Година по-рано парково пространство в централен квартал в грузинската столица получи името „София". Някогашната малка градинка в София, сега площад „Тбилисѝ" е изцяло реновирана – свежо озеленяване, нова настилка, детски площадки, променена визия с елементи от грузинската културна символика. Градинското обзавеждане е подарък от посолството на Грузия в София. 

Церемонията по откриването бе уважена от кмета на София Васил Терзиев, от посланика на Грузия в София, Зураб Хамашуридзе, от зам. министъра на външните работи Христо Полендаков, от Динко Динев, почетен консул на Грузия в България, посланици, от ексминистъра на външните работи Соломон Паси.

„Откриването на площад „Тбилиси" в „Лозенец" е малък принос към вековното сътрудничество между България и Грузия и аз съм щастлив, че София има своя принос към този процес", каза при откриването кметът Васил Терзиев.

„Благодарни сме за този жест на София, както и на България за приноса й към евроатлантическите стремежи на Грузия. Искам да изразя специални благодарности към г-н Динко Динев, дългогодишен почетен консул на Грузия в България за приноса му за осъществяването на тази важна инициатива", заяви посланикът на Грузия, Зураб Хамашуридзе.

„България възприема Грузия като свой важен партньор", заяви зам.министърът на външните работи, Христо Полендаков.

След церемонията по откриването гостите посетиха изложба на фотоси от Грузия в Резиденция „Диневи", където се намира софийският офис на почетното консулство на Грузия. 

Васил Терзиев - кмет на София, Константин Павлов - кмет на район Лозенец, Динко Динев- почетен консул на Грузия в България, Даниела Динева- зам. Председател на фондация “Българска памет - Братя Диневи”, зам. Министърът на МВнР Христо Полендаков, при откриването на площад “Тбилиси” в София СНИМКА: Кристина Камбурова
Васил Терзиев - кмет на София, Константин Павлов - кмет на район Лозенец, Динко Динев- почетен консул на Грузия в България, Даниела Динева- зам. Председател на фондация “Българска памет - Братя Диневи”, зам. Министърът на МВнР Христо Полендаков, при откриването на площад “Тбилиси” в София СНИМКА: Кристина Камбурова

Васил Терзиев - кмет на София, Константин Павлов - кмет на район Лозенец, Динко Динев- почетен консул на Грузия в България, Даниела Динева- зам. Председател на фондация “Българска памет - Братя Диневи”, зам. Министърът на МВнР Христо Полендаков, при откриването на площад “Тбилиси” в София
Васил Терзиев - кмет на София, Константин Павлов - кмет на район Лозенец, Динко Динев- почетен консул на Грузия в България, Даниела Динева- зам. Председател на фондация “Българска памет - Братя Диневи”, зам. Министърът на МВнР Христо Полендаков, при откриването на площад “Тбилиси” в София СНИМКА: Кристина Камбурова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)