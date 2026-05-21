Тбилиси дойде в София със свой площад

Новият площад с името на грузинската столица е с площ от 1350 кв метра и се намира в софийския квартал „Лозенец" на ул. „Васил Кирков" 23, недалеч от Математическия факултет на Софийския университет. Решението за именуване е на Общинския съвет в София като ответен жест: Година по-рано парково пространство в централен квартал в грузинската столица получи името „София". Някогашната малка градинка в София, сега площад „Тбилисѝ" е изцяло реновирана – свежо озеленяване, нова настилка, детски площадки, променена визия с елементи от грузинската културна символика. Градинското обзавеждане е подарък от посолството на Грузия в София.

Церемонията по откриването бе уважена от кмета на София Васил Терзиев, от посланика на Грузия в София, Зураб Хамашуридзе, от зам. министъра на външните работи Христо Полендаков, от Динко Динев, почетен консул на Грузия в България, посланици, от ексминистъра на външните работи Соломон Паси.

„Откриването на площад „Тбилиси" в „Лозенец" е малък принос към вековното сътрудничество между България и Грузия и аз съм щастлив, че София има своя принос към този процес", каза при откриването кметът Васил Терзиев.

„Благодарни сме за този жест на София, както и на България за приноса й към евроатлантическите стремежи на Грузия. Искам да изразя специални благодарности към г-н Динко Динев, дългогодишен почетен консул на Грузия в България за приноса му за осъществяването на тази важна инициатива", заяви посланикът на Грузия, Зураб Хамашуридзе.

„България възприема Грузия като свой важен партньор", заяви зам.министърът на външните работи, Христо Полендаков.