Тбилиси дойде в София със свой площад

Новият площад с името на грузинската столица е с площ от 1350 кв метра и се намира в софийския квартал „Лозенец" на ул. „Васил Кирков" 23, недалеч от Математическия факултет на Софийския университет. Решението за именуване е на Общинския съвет в София като ответен жест: Година по-рано парково пространство в централен квартал в грузинската столица получи името „София". Някогашната малка градинка в София, сега площад „Тбилисѝ" е изцяло реновирана – свежо озеленяване, нова настилка, детски площадки, променена визия с елементи от грузинската културна символика. Градинското обзавеждане е подарък от посолството на Грузия в София.
Церемонията по откриването бе уважена от кмета на София Васил Терзиев, от посланика на Грузия в София, Зураб Хамашуридзе, от зам. министъра на външните работи Христо Полендаков, от Динко Динев, почетен консул на Грузия в България, посланици, от ексминистъра на външните работи Соломон Паси.
„Откриването на площад „Тбилиси" в „Лозенец" е малък принос към вековното сътрудничество между България и Грузия и аз съм щастлив, че София има своя принос към този процес", каза при откриването кметът Васил Терзиев.
„Благодарни сме за този жест на София, както и на България за приноса й към евроатлантическите стремежи на Грузия. Искам да изразя специални благодарности към г-н Динко Динев, дългогодишен почетен консул на Грузия в България за приноса му за осъществяването на тази важна инициатива", заяви посланикът на Грузия, Зураб Хамашуридзе.
„България възприема Грузия като свой важен партньор", заяви зам.министърът на външните работи, Христо Полендаков.
След церемонията по откриването гостите посетиха изложба на фотоси от Грузия в Резиденция „Диневи", където се намира софийският офис на почетното консулство на Грузия.