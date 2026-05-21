800 хил. пенсионери ще получават по-високи минимални пенсии от 1 юли

Пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли 2026 г. За да се вдигне и минималната с този процент и да стане 347,51 евро, депутатите приеха на първо четене промяната в удължителния бюджет. Всички депутати в бюджетна комисия гласуваха "за".

Това ще гарантира равнопоставеност на всички пенсионери. Минимални пенсии в момента вземат над 800 хил. души, или това са 1/3 от всички пенсионери, каза социалната министърка Наталия Ефремова.

Шефката на НОИ Весела Караиванова - Начева пък беше категорична, че института и служителите ще са готови с преизчисленията.

Бившият финансов министър Владислав Горанов попита кога ще е готов бюджета, а Константин Проданов от "Прогресивна България" му обясни, че се прави всичко възможно това да стане до края на следващия месец.