ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Еър Франс" и "Еърбъс" са виновни за самолетната к...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22892426 www.24chasa.bg

800 хил. пенсионери ще получават по-високи минимални пенсии от 1 юли

2952
Пенсионери в Градската градина в столицата. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли 2026 г. За да се вдигне и минималната с този процент и да стане 347,51 евро, депутатите приеха на първо четене промяната в удължителния бюджет. Всички депутати в бюджетна комисия гласуваха "за".   

Това ще гарантира равнопоставеност на всички пенсионери. Минимални пенсии в момента вземат над 800 хил. души, или това са 1/3 от всички пенсионери, каза социалната министърка Наталия Ефремова.

Шефката на НОИ Весела Караиванова - Начева пък беше категорична, че института и служителите ще са готови с преизчисленията.  

Бившият финансов министър Владислав Горанов попита кога ще е готов бюджета, а Константин Проданов от "Прогресивна България" му обясни, че се прави всичко възможно това да стане до края на следващия месец. 

Пенсионери в Градската градина в столицата. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)