ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Еър Франс" и "Еърбъс" са виновни за самолетната к...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22892499 www.24chasa.bg

11 опитали да препишат на матурата по БЕЛ в Хасково

732

Общо 11 зрелостници са били заловени в опит да преписват по време на днешната задължителна матура по български език и литература в Хасковска област, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Всички случаи са установени в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" в Хасково, като учениците са от различни училища в града. Нарушенията са засечени чрез системата за видеонаблюдение, със съдействието на ръководството на гимназията и полицията.

Зрелостниците са използвали т.нар. „бръмбари" – миниатюрни слушалки, чрез които вероятно са получавали верните отговори по време на изпита.

След установяването на нарушенията, изпитните работи на учениците са анулирани. Те ще имат възможност да се явят отново на матурата по време на допълнителната сесия през август.

За случая е уведомено Министерството на образованието и науката.

От Регионалното управление на образованието посочват, че през последните години в областта не са били регистрирани толкова много случаи на опити за преписване на държавните зрелостни изпити, съобщава Нова тв. 

На матурата по български език и литература в региона са се явили 1412 зрелостници, а 67 не са се явили на изпита.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)