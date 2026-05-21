Николай Нанков: Шишков говори експертно, но и леко приспивно

Никаква конкретика нямаше в изслушването на регионалния министър относно свлачището на пътя Смолян - Пампорово! Не вярвайте на всяка дума на министър Шишков - говори експертно, но и леко приспивно. Покрай "изчегъртването" явно много процеси са отишли в папката му "с отпаднала необходимост". Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

"Хората от региона очакват конкретни срокове, защото гражданите и бизнесът страдат най-много от случилото се.

Защо през последните 5 години беше прекратен в голямата си част свлачищният мониторинг в България?! Тепърва ще се изготвят проекти за Смолянска област, а защо министър Шишков не ги направи в предишния си мандат?!

К.к. Пампорово има изготвен Общ устройствен план (ОУП), включително проект за изменението му от февруари 2021 г.

Министър Шишков има уникалния шанс да бъде първият регионален министър от 20 години насам с пълен, непрекъсваем 4-годишен мандат, в рамките на който да реализира всичките си планове, да укрепи всички свлачища, да ремонтира всички пътища и да изпълни всичко, което обещаваше в предизборната си кампания. Така че е време да излезе от предизборната риторика и да се захване за работа. От ГЕРБ чистосърдечно му желаем успех!", пише още Нанков.