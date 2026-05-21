Пожар в столично заведение прекрати купона на ЦСКА, евакуират футболисти

Пожар в столично заведение прекрати купона на футболистите и шефовете на ЦСКА след спечелената Купа на България.

Броени часове по-късно „армейците" се събраха в столично заведение, за да отпразнуват първия трофей във витрината на клуба за последните пет години. Повечето звезди на ЦСКА присъстваха, придружавани от половинките си, а от директорите беше отговорникът по спортната част – Бойко Величков.

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа, когато възникнаха пламъци, съобщава БГНЕС. Навременната намеса на служителите предотврати по-сериозни последици. Част от посетителите бяха със затруднено дишане от дима, но липсваше паника при евакуацията.

На Балканите темите за нощните клубове остават изключително чувствителни, след като през месец март се навърши година от трагедията в македонското селище Кочани.