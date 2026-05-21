Благомир Коцев връчи награда "Варна" на изявени личности в навечерието на 24 май

25 изявени личности и творчески колективи със запомнящи се постижения през 2025 година са носителите на награда „Варна". Отличията - нагръдни знаци с лента, плакети и грамоти, бяха връчени от кмета Благомир Коцев и председателя на Общински съвет–Варна Христо Димитров по време на тържествена церемония в зала „Филиал" на Драматичен театър „Стоян Бъчваров". По традиция събитието е в навечерието на 24 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Гости на церемонията бяха областният управител Марио Смърков, началникът на Регионално управление на образованието Ирена Радева, заместник-кметът София Колева, председателите на постоянните комисии в ОбС „Култура и духовно развитие" – Димитър Чутурков и "Наука и образование" – Владислав Бакалов, представители на образователни и културни институции, граждани.

Кметът Благомир Коцев поздрави отличените, които с труда и успехите си прославят града както в България, така и в чужбина. Най-радостен съм от това, че сред наградените има толкова млади хора – заради тях ние можем да бъдем спокойни, че Варна е в добри ръце. Тези млади хора са нашето бъдеще и с нетърпение чакаме следващите им успехи и плодовете на техния труд, каза още Коцев.

С решение на Общинския съвет от 30 април 2026 г. бяха присъдени 10 награди „Варна" в системата на предучилищното и училищно образование, 8 награди „Варна" в сферата на науката и висшето образование и 7 награди „Варна" на дейци на културата и творчески формации.

„Ученик на годината" в областта на хуманитарните науки е Богдан Алексиев – ученик от XII клас в Първа езикова гимназия. Богдан се откроява с впечатляващи академични успехи на международно и на национално ниво, с множеството изяви и призове от конкурси, олимпиади и състезания в различни области. Като личност с гражданска позиция и изключително активна обществена дейност, интересите му са предимно към историята, философията, гражданско образование и езиците.

"Ученик на годината" в областта на природоматематическите науки е Александър Желязков – ученик от XII клас в Трета ПМГ „Акад. Методий Попов". С подчертан интерес и постижения в областта на природоматематическите науки, по-специално в областта на астрономията, астрофизиката и съвременните интердисциплинарни изследвания, през изминалата година Александър показва изключителна научна ангажираност и компетентност. Той работи активно в екипи, участва в съвместни научни проекти и допринася за популяризирането на природните науки сред младите хора на Варна и на цяла България.

"Ученик на годината" в областта на професионалната подготовка е Иван Иванов – ученик от XI клас в Спортно училище „Георги Бенковски". Националният ни състезател по тенис на корт ни направи горди с множеството си постижения от участия в турнири. Сред тях са: I място на US Ореn младежи в САЩ, Топ 4 в световната ранглиста за юноши до 18 г., най-добър млад спортист на България за 2025 г., специална награда от фондация „Български спорт", Спортист на град Варна за 2025 г., Спортист на СУ "Георги Бенковски" - град Варна за 2025 г.

„Учител на годината" в областта на основното образование е Милена Кирилова – старши учител в ОУ „Петко Р. Славейков". Тя е с 43 години педагогически стаж, 19 от тях като учител в начален етап в същото училище. Забележимо е нейното участие в училищния живот, ефективното сътрудничество с родителите, дейното участие и инициатива за множество благотворителни инициативи, училищни събития и ученически проекти.

„Учител на годината" в областта на средното образование е Калин Тодоров – учител по информатика и информационни технологии в СУ „Пейо Крачолов Яворов". В своята преподавателска практика той прилага съвременни методи на обучение, които насърчават активното участие на учениците. Той е част от обучителите в една от най-престижните европейски платформи за професионално развитие на учители – Еurореаn Schoolnet Academy, както и създател на платформата „ЗНАЙКО".

„Учител на годината" в областта на професионалната подготовка е Златин Вълчев – старши учител в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров". В своята практика той се е специализирал в създаването на дигитални учебни материали и модерно видео съдържание, чрез което успешно привлича вниманието на младите хора и повишава интереса им към работата в туристическия сектор. Разработва и внедрява в часовете си иновативни инструменти – интерактивна карта на кулинарния туризъм по Българското Черноморие и мобилно приложение за управление на хотел.

С наградата за „Колектив на годината" в областта на предучилищното образование е отличена ДГ № 9 „Ален мак" с директор Бояна Йорданова. Екипът на детската градина е доказал своя професионализъм, опит и отдаденост, създава среда, в която децата растат уверени, обичани и свободни да бъдат себе си. В ДГ „Ален мак" са първите в страната приети деца със специални образователни потребности.

Тази година наградата „Колектив на годината" в областта на средното училищно образование се поделя между два колектива: Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски" с директор Жечка Георгиева и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" с директор Гергана Япаджиева.

През учебната 2025/2026 година колективът на ВТГ отново се отличава с високи постижения и множество награди за преподаватели и ученици. Училището бе удостоено с грамота „Училище на годината" от Синдиката на българските учители, Университета по застраховане и финанси и Националната асоциация на преподавателите по икономика. Педагогическият екип изгражда предприемаческо мислене и практическа приложимост на знанията у своите ученици, въвежда иновативни модели на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на учениците.

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров" – Варна е най-голямото училище по туризъм в България - през учебната 2025/2026 година в него се обучават 1054 ученици. Педагогическият колектив на гимназията непрекъснато повишава своята квалификация чрез участие в различни форми на обучение, като над 80% от учителите притежават професионално-квалификационна степен. Учебното заведение затвърди статута си на иновативно училище, като през настоящата учебна година реализира проект, насочен към дигиталния маркетинг и използването на социални мрежи в туризма и рекламата.

„Колектив на годината" за постигнат най-голям ръст спрямо предходната година по показатели от национално външно оценяване и/или държавните зрелостни изпити при минимум оценени 30 деца е Средно училище „Любен Каравелов" с директор Димитринка Георгиева.

8 са носителите на Награда „Варна" в сферата на науката и висшето образование. В областта на хуманитарните науки индивидуална награда „Варна" се присъжда на гл. ас. д-р к.д.п. Дилян Димитранов за постижения в научната и преподавателската дейност: Анализ на последиците от нефтени разливи и методите за тяхното почистване със специален фокус върху региона на Черно море и публикуване на резултатите в монография: „Методи за почистване на нефтени разливи и тяхната приложимост в региона на Черно море". Предложението е на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров".

В областта на хуманитарните науки колективна награда „Варна" се присъжда на творчески колектив с ръководител капитан III ранг гл. ас. доктор Илиян Илиев за успешното изпълнение на научноизследователски проект „Автоматизирана система за безопасна плажна зона". Предложението също е от ВММУ „Н. Й. Вапцаров".

В областта на природните науки индивидуална награда „Варна" се присъжда на проф. инж. Кристина Близнакова - за изключителен принос и заслуги към опазването на общественото здраве чрез внедряването на съвременни високотехнологични методи за скрининг и ранна диагностика на карцином на млечната жлеза. Предложението е от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов".

В областта на природните науки колективна награда „Варна" се присъжда на международен екип на Научноизследователски проект TRANSTEM (Транслационна биология на стволовите клетки) за изключителен принос в обучението и създаването на научни кадри в областта на транслационната медицина. Предложението е от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов".

В областта на обществените науки с индивидуална награда „Варна" се удостоява проф. д-р Станислав Иванов за принос в развитието на изследвания на икономическите и социални измерения на изкуствения интелект, роботиката и автоматизацията. Предложението е от Висше училище по мениджмънт.

В областта на обществените науки колективна награда „Варна" се присъжда на научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Росица Петкова – Слипец за цялостен принос и значими постижения в учебната, научноизследователската и проектната дейност на Архитектурен факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър". Предложението е от ВСУ.

В областта на техническите науки индивидуална награда „Варна" се връчва на доц. д-р инж. Тихомир Доврамаджиев за постигнато високо научно ниво, иновативност и принос към развитието на науката, образованието и обществото с книгата „3D Digital Design in Ergonomics and Human Factors". Предложението е от Технически университет – Варна.

В областта на техническите науки колективната награда „Варна" се връчва на научен колектив за постигнати високи резултати при изпълнение на проект Национален център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии" с ръководител доц. д-р инж. Валентин Гюров. Предложението е от Технически университет – Варна.

Носителите на награда „Варна" в областта на културата са седем – една индивидуална и шест за творчески колективи. С награда „Варна" за „Литература" е отличен отново Валентин Димитров – за неговата творческа активност и значим принос към съвременния литературен процес. Наградата е за издаването през 2025 г. на две авторски книги: сборника с разкази „Адмиралски ефекти" и „Балканизми. Афористична антология".

Награда „Варна" за „Театър" тази година се поделя между два варненски творчески колектива. На екипа на Държавен куклен театър – Варна отличието се присъжда за създаването и успешната реализация на първия в България „воден спектакъл" за детска аудитория – „Приключенията на малката рибка Бльок", отличаващ се с иновативен сценичен подход и висока художествена стойност. Другият носител е екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров" за високите художествени постижения и професионално майсторство при сценичната адаптация и реализация на спектакъла „Време разделно" по романа на Антон Дончев.

В раздел „Опера" е присъдена колективна награда „Варна", която е за екипа на Театрално-музикален продуцентски център – Държавна опера – Варна – за високия професионализъм, изявения екипен дух и убедителната художествена интерпретация в първата за България постановка на операта „Русалка" от Антонин Дворжак.

В раздел „Танц" награда „Варна" бе присъдена на екипа на балетната трупа към ТМПЦ – Държавна опера – Варна – за постигнатите високи художествени резултати в балетната постановка „Снежанка и седемте джуджета" по музика на П. И. Чайковски, Цезар Пуни и Сергей Рахманинов, с хореография на Сергей Бобров, както и за проявените професионализъм, сценична култура и творческа енергия.

В раздел „Кино" наградата отиде при екип на Регионален телевизионен център – Варна – за постпродукцията на „Храбрият оловен войник", както и за принос към съхраняването и популяризирането на класическото културно наследство.

В раздел „Архитектура" е отличен екипът на Камара на българските архитекти в България – Регионална колегия – Варна – за високотехнологичния проект „Невидимият град" - колекция от дигитални и физически модели на обекти от изгубеното културно-историческо наследство на град Варна. Екипът подготвя и втора част на проекта.

Награда „Варна" е учредена през далечната 1965 г. с решение на градския съвет на Варна - да се връчват ежегодни награди за стимулиране на творчеството на варненските автори в различните направления на културата и изкуството. Решението е Награда „Варна" да се присъжда на произведения с високи художествени качества, създадени в рамките на предходната календарна година. 61 години по-късно традицията продължава, като престижната награда се връчва на заслужилите варненци, допринасящи за културното и духовно израстване на нашия град.

Отличените на днешната церемония заслужили дейци на образованието и науката, културата и изкуството бяха поканени и на празничното шествие на 24 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, където да заемат своите места на специално изграден подиум на площад „Св. Св. Кирил и Методий".

Празничната програма ще започне в 10:00 ч. пред Катедралния храм „Успение Богородично", където е предвидена фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави. В тържественото общоградско шествие ще се включат 73 блока с представители на детски градини, начални, основни, средни и висши училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, както и културни и научни институти.