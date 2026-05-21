Иззеха над 1200 л алкохол без бандерол от кв. „Горубляне“

Над 1200 литра алкохол без акцизен бандерол и повече от 600 артикула, брандирани с популярни търговски марки иззеха служители на отдел „Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи и столичните Пето и Осмо районни управления, съобщиха от МВР.

Специализираната полицейска операция е насочена срещу разпространението на акцизни стоки без бандерол и противодействието на престъпленията срещу интелектуалната собственост. Тя е част от акцията, разпоредена от главния секретар на МВР.

След получена оперативна информация служителите на реда извършили проверки в частен дом в центъра на София и в търговски обект в кв. „Горубляне“. В мазето на адреса и в складово помещение към магазина проверяващите открили алкохол без акцизен бандерол. Собствениците на алкохола – мъже на 58 и 35 години, като по-възрастният е известен на полицията, са санкционирани от компетентните органи.

В рамките на същата операция са иззети и голямо количество неистински артикули – дрехи, чанти и други стоки, обозначени със знаците на защитени търговски марки без съгласието на правопритежателите.

Вчера МВР отчете резултатите от специализираната операция, разпоредена преди седмица от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, в цялата страна.