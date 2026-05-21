633-ма горски служители в готовност за борба с пожарите в Югозапада

Във всичките 37 поделения на Югозападното държавно предприятие са създадени 76 специализирани екипа, с включени 633-ма служители, обучени да се справят с горските пожари. При по-мащабни горски пожари се оказва съдействие и от съседни стопанства. Предприятието разполага с 90 обучени в центъра за обучение на ГДПБЗН, град Монтана, служители за ръководители на специализирани групи за гасене на горски пожари. Това стана ясно на среща, свързана с готовността за предотвратяване на пожари в горските територии през 2026 г. В нея взеха участие представители на Изпълнителната агенция по горите, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", регионалните дирекции по горите – Благоевград, Кюстендил и София и представители на РД ПБЗН от Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Срещата беше открита от директора на Югозападното държавно предприятие инж. Благой Милев. Представители на присъстващите структури докладваха за изпълнението на противопожарните мероприятия за 2025 година и предвидените за изпълнение през 2026 година.

Във всяко териториално поделение на ЮЗДП са изготвени и приети годишните планове за защита на горските територии от пожари, които са обезпечени със средства от стопанска дейност на предприятието.

Предприятието разполага с 29 високопроходими автомобила, снабдени със системи за пожарогасене. При наличие на финансиране, предприятието има готовност за закупуване на допълнителни технически средства за борба с горските пожари (мобилни системи за гасене на пожари, дронове и др.)

ЮЗДП има предвидени средства от стопанска дейност, както и разчетени такива от европейско финансиране за изпълнение на дейностите по опазване на горите от пожари в териториалните поделения.

Закупени са 233 броя трудно горими гащеризони, сертифицирани за гасене на горски и полски пожари.

Направени са и се поддържат 193 хиляди линейни метра минерализовани ивици и 296 хиляди линейни метра лесокултурни прегради. Предприятието и териториалните му поделения разполагат разполагат с 2 булдозера и 15 комбинирани багера, които се включват ефективно при потушаването на евентуални пожари.

Комисията прие представената документация на годишните планове за защита на горските територии от пожари в държавните горски и ловни стопанства на ЮЗДП, като до 10.07.2026 година ще се осъществи допълнителен съвместен контрол за изпълнението на противопожарните мероприятия и спазването на правилата за пожарна безопасност в горските територии.

Горските пожари, възникнали на територията на ЮЗДП през 2025 г., са 122 на брой, със засегната площ от 50 722 дка, от които върховите са 19 708 дка. От началото на годината до момента има 15 възникнали горски пожара със засегната площ 336 дка, като 30 дка са с върхово опожаряване.

На срещата беше взето решение в срок до 20.06.2026 година да се проведе съвместна среща, в която да вземат участие и ДНП „Рила", ДНП „Пирин" и ДПП „Рилски манастир" с цел подобряване на организацията и съвместната дейност за превенция и реакция при предотвратяване и гасене на горски пожари.

ЮЗДП и РДПБЗН – Благоевград работят по съвместна информационна кампания за превенция на пожари „Горски и пожарникари заедно", в рамките на която се изпълняват различни дейности с цел по-добрата информираност на населението от всички възрастови групи за най-честите причини за възникването на пожари в гората и начините за предотвратяването им.