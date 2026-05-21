10 хил. евро гаранция за мъжа, предложил подкуп на областния управител на Добрич

Бизнесменът Симеон Ц., който е обвинен в опит да подкупи областния управител на Добрич, излиза от ареста срещу гаранция от 10 хил. евро.

Това стана след като апелативният съд във Варна уважи жалбата срещу определението на Окръжния съд в Добрич, с което обвинен в корупционно престъпление бил задържан под стража.

44-годишният мъж е привлечен като обвиняем за това, че на 11 май т.г. в Добрич е предложил подкуп в размер на 20 000 евро на областния управител на Добричка област.

Целта била той да не упражни контрол за законосъобразност на решение на Общинския съвет в Каварна, свързано с инвестиционно намерение. От автомобила на задържания били иззети 20 000 евро.

Адвокатите на Симеон Ц. оспориха наличието на трите предпоставки, необходими за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Според тях не са достатъчно доказателствата, за да се направи обосновано предположението за авторството на деянието. Защитата допуска т.нар. провокация към подкуп, тъй като обвиняемият е изпълнявал указания на високопоставен служител на полицията.

Ако това е така, провокираният не следва да бъде наказван. Симеон Ц. е неосъждан, срещу него не са водени досъдебни производства, живее на постоянния си адрес, грижи се за двете си деца, развива търговска и общественополезна дейност.

Прокурорът акцентира на риска при по-лека мярка обвиняемият да извърши престъпление против правосъдието, като въздейства на свидетели.

Представителят на Апелативната прокуратура намира предположението за авторството за достатъчно обосновано. От автомобила на обвиняемия е била иззета голяма парична сума, а единствената цел на пътуването му е била срещата с длъжностното лице – свидетел по делото.

Прокурорът обърна внимание на големия материален интерес – десетки милиони евро за изграждане на фотоволтаичен парк.

Предстоят множество действия по разследването, които биха се затруднили при освобождаването на обвиняемия.

Въззивният съд намира, че има доказателства, които водят до обосновано предположение за съпричастност към престъплението, но констатира че на свидетелските показания се противопоставят обясненията на обвиняемия.

Паричната сума не е била иззета при личния обиск на обвиняемия, а при претърсването на автомобила му. От тази гледна точка данните, които уличават Симеон Ц. в съпричастност са достатъчни да обосноват подозрението, но не са достатъчни, за да предпоставят задържането му под стража.