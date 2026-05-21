Напрежение и оставки в търновската гастроентерология след конкурс за нов шеф

В ход е безпрецедентен трансфер на цели екипи между болниците във Велико Търново и Горна Оряховица

Масово напускане на лекари предизвика конкурсът за нов шеф на Отделението по гастроентерология на областната болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново. Спечелил го е гастроентерологът д-р Илко Костурков, който до скоро бе звездата на Общинската болница в Горна Оряховица, в конкуренция с д-р Силвия Анастасова и д-р Милена Узунова от областната структура. От 18 май новият началник е встъпил в длъжност, но в гастроентерологията във Велико Търново имат сериозни съмнения за обективността на конкурса и твърдят, че той е бил нагласен за именития местен специалист.

"Според мен цялата тази ситуация с проведения конкурс беше меко казано странна, защото бе обявен в местен всекидневник и в същото време необявен на официалната страница на болницата. Аз не смятам да обжалвам, защото не виждам смисъл, изразила съм несъгласието си с молбата си за напускане. Той е предварително уреден, за там се знае, че има и политически натиск, затова не вярвам, че нещо може да се случи в тази посока. Действително пресата и натискът върху нас беше много голяма", коментира пред "24 часа" д-р Анастасова, която от 20 май не е на работа в МОБАЛ. Молби за напускане са подали също д-р Маринов, д-р Стефани Кирилова, на път да прекрати правоотношенията си с болницата е и д-р Яна Колева, дългогодишен началник на отделението, която вече е в пенсионна възраст и в момента е в отпуск.

"От момента, в който е назначен конкурса, дори от преди това, се започна словестна атака кой ще бъде новия шеф. От 1 септември аз не съм началник на отделението по мое желание и д-р Анастасова беше временно изпълняващ, млад лекар, възпитаничка на отделението, много добре се справяше със задачите. На 4 май се яви на конкурс и там възникнаха много въпросителни", коментира д-р Колева.

Според досегашния екип лекари на гастроентерологията има сериозна опасност от трус в структурата заради липса на кадри.

"На практика работещите в отделението до този момент напускат. Ако д-р Костурков може да е навсякъде, може и да съществува отделението", казва д-р Колева.

"Трима лекари от отделението по гастроентерология са подали молби за напускане. Това категорично не създава риск за нормалното функциониране на отделението и за протичането на диагностично-терапевтичния процес. В момента шестима лекари специалисти, двама специализанти и тринадесет медицински сестри осигуряват денонощна грижа и наблюдение на пациентите", заявиха в официална позиция до "24 часа" от ръководството на областната болница.

Д-р Илко Костурков официално пое ръководството на отделението по гастроентерология след спечелен конкурс. Той е доказан специалист, който притежава всички необходими квалификации, позволяващи му да извършва най-високоспециализираните и интервенционални процедури в тази област.Надяваме се в най-скоро време към екипа да се присъединят още лекари", допълват от екипа на директора д-р Даниел Илиев.

В момента в отделението тече основен ремонт. Изграждат се две нови ендоскопски зали и ехографски кабинет.Това трябва да осигури всички условия за най-съвременна и високоспециализирана диагностика и лечение на пациентите от област Велико Търново и съседните региони, така че отделението да се утвърди като областен център по гастроентерология.

В същото време напускането на д-р Костурков бе сочено като основна причина да се заговори за приватизация на съседната общинска болница в Горна Оряховица.

Д-р Анастасова призна, че с напускащите държавната структура обмислят привлекателна оферта да дадат нов старт на гастроентерологията и Първо вътрешно отделение в горнооряховската болница, което практически остана без специалист, а оттам и спря работа по скъпи клинични пътеки, които носеха 30% от приходите на МБАЛ "Свети Иван Рилски".

"Такъв болничен трансфер не се е случвал на друго място, доколкото знам, но понякога се налага. Д-р Колева няма да спре да ни помага, но основно младите колеги сме двигателя на цялата тази промяна. Работим в много сплотен екип и направихме тази рокада заедно", коментира лекарката.