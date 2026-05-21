15 години затвор за шофьор, причинил смъртта на 2-ма и ранил 4-има

Окръжният съд в Добрич наложи лишаване от свобода за срок от 15 години при първоначален общ режим на 44-годишен подсъдим. Той е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 години.

Състав на Окръжния съд в Добрич призна 44-годишния мъж за виновен в това, че на 13 март 2024 г., по пътя село Паскалево - село Росеново, на около 500 метра преди разклона за село Росеново по републикански път III - 293 /Добрич - Крушари/, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смърт на повече от едно лице и телесни повреди на повече лица в особено тежък случай, а именно смъртта на двама души и телесни повреди – средни и тежки, на 4 лица.

Съдебният състав приема, че водачът не е спазил три разпоредби на Закона за движението по пътищата - да не навлиза и да не се движи в лентата за насрещно движение, да контролира непрекъснато автомобила, който управлява, и да не превишава допустимата скорост от 90 км/ч. извън населено място. Съдът оправда подсъдимия по обвинението да е извършил престъплението при нарушаване на още една разпоредба от ЗДвП, както и по обвинението за причинени телесни повреди на още двама души, доколкото се явяват несъставомерна последица - леки телесни повреди.

Постановената от Окръжния съд присъда подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.Съдът намери, че с оглед високия размер на наложеното наказание лишаване от свобода, въпреки доброто процесуално поведение на подсъдимия, са налице основания за изменение на наложената му мярка за неотклонение от „подписка" в „задържане под стража". Определението, с което съдът изменя наложената на подсъдимия мярка, подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок.