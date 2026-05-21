Президентът Йотова ще открие традиционния събор на овцевъдите

На 22 май, петък, президентът Илияна Йотова ще приветства участниците в XIV Национален събор на овцевъдите в България, който ще се проведе в местността край Петропавловския манастир, община Лясковец, област Велико Търново. Националният събор, който тази година се провежда от 22 до 24 май, е посветен на съхраняването и развитието на българските занаяти, фолклор и традиции и е единствен по рода и мащабите си не само в България, но и на Балканския полуостров.

Националният събор на овцевъдите в България се провежда ежегодно край Пeтропавловския манастир от 2013 г. насам и по традиция на него се представят постижения на български занаятчии, фермери, животновъди и производители. Всяко издание на събитието привлича хиляди посетители от цялата страна.