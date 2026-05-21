Бизнесът и местната власт в Русе с обща визия за инвестиции, дигитализация и трансгранично сътрудничество

Русе е домакин на Регионалната бизнес конференция на Лидер.БГ, която се провежда в хотел „Рига" под патронажа на кмета Пенчо Милков.

На форума се срещат ръководители и представители на утвърдени български и чуждестранни компании, публични институции, браншови и бизнес организации, както и инвеститори, специалисти и партньори от страната и региона. Акцент в разговорите са привлекателността на инвестиционната среда, ролята на иновациите за икономически напредък, въпросите на стопанската сигурност и перспективите за балансирано развитие на регионите.

Конференцията беше открита с приветствия от Пенчо Милков – кмет на община Русе, Красимир Якимов – заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията, Илияна Илиева – изпълнителен директор на Българо-румънската търговска камара, Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална камара, и Биляна Георгиева – изпълнителен директор на Leader.BG.

В изказването си кметът Пенчо Милков открои икономическия преход на града от историческото му наследство към реалния му съвременен потенциал. В контекста на бързите технологични промени и засилващата се конкуренция, кметът определи по нов начин функцията на общината. „Ролята на местната власт днес е различна, защото администрацията трябва да действа като активен партньор на бизнеса. Успешното развитие на региона изисква съвместни усилия на институции, бизнес и общество, обединени от ясна визия и взаимно доверие", заяви Милков.

Пред участниците той представи инвестиционния и икономически потенциал на община Русе. Като приоритети Милков посочи подобряване на инфраструктурата, развитие на индустриалните и логистичните зони, подкрепа за инвеститорите, по-добра връзка между образование и бизнес, дигитализация и модерни услуги и трансгранично и международно сътрудничество.

Красимир Якимов подчерта, че капиталът следва общините с функциониращи институции и в този контекст Русе представлява стратегически актив, достоен за място във всяко инвестиционно портфолио. Партньори на конференцията са Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българо-румънската търговска камара (BRCC), Българско-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD), Русенската търговско-индустриална камара, АПИС и други организации.