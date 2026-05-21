Надежда Нейнски: Първото посещение на Радев в Берлин, а не в Брюксел, е знак

"Първото посещение на премиера Румен Радев беше в Германия, а не в Брюксел, каквато епрактиката. Според мен той иска да акцентира на това, че повече държи на двустранните отношения. Отиването в конкретна държава, макар и такава с голям стокообмен с България, е знак". Това заяви доскорошният служебен външен министър Надежда Нейнски пред bTV. Тя разказа, че така е постъпил и новият унгарски министър-председател Петер Мадяр, макар и неофициално.

Нейнски обърна внимание, че нито държавният департамент на САЩ, нито американското посолство в София са излезли с коментар по повод разговора на Румен Радев с американския президент Доналд Тръмп, за който той разказа вчера. Премиерът обяви, че опитал да договори отпадането на визите ни за САЩ срещу удължаване на разрешението за престой у нас на американските самолети цистерни, които са на летището в София вече три месеца.

"Или тези разговори са били секретни и българската страна не е изпълнила договорката, или има нещо друго - не са така, както изглеждат. Политиците у нас често говорят едно у нас, а в чужбина - друго", коментира Нейнски.

Тя обърна внимание, че за хората около Радев американските самолети и споразумението за подкрепа на Украйна след войната бяха проблем допреди изборите, а сега не се говори за отказ от тях.

"Важно е за хората това, което говориш преди и след изборите, да е едно и също. Иначе хората започват да се съмняват в твоята почтеност", посочи Нейнски и задочно попита управляващите остават ли ангажиментите на България като предсказуем партньор и чуващ се глас в Европейския съюз и как те разбират партиотизма.