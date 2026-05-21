Приеха в комисия промените в правилника на 52-то НС, вижте какви са

Депутатите от временната комисия за изготвяне на правилника, по който ще работи 52-то Народно събрание го приеха окончателно, след две дълги заседания. Сега предстои той да бъде приет и в пленарната зала другата седмица.

Вижте и какви промени в правилника си приеха депутатите:

Полагащите се сега 5 минути на микрофона по предложения за промени между 1-о и 2-о четене на даден закон се свиват на 3 мин. Отпада възможността да се репликират колеги от собствената група. Появява се и следното изречение:

"След изказване по същество по даден въпрос народен представител не може да повтаря изразената от него теза, като по свързаните текстове може да прави само редакционни и правно-технически предложения в рамките на до 1 минута". За процедурни въпроси ще имат до 1 минута вместо сегашните две.

За създаването на временни комисии ще са нужни подписите на 1/5 от депутатите, или 48. Сега то става по предложение на парламентарната група, но единствено ПБ има над тази численост, вторите - ГЕРБ, са с 39 депутати. За сравнение 48 подписа са нужни за сезиране на Конституционния съд.

Бе постигнато съгласие минималното време за поискана почивка от парламентарна група да си остане 15 минути, защото според опозицията 10 мин., както предлагаха управляващите от ПБ, са недостатъчни за съвещания вътре в партиите, когато предстои ключово гласуване или обстоятелствата в залата рязко се променят, за да решат как да действат.

Заличава се текстът, че може да се викат министри на изслушвания в първата сряда на месеца. Това е т.нар. ден на опозицията, в който малките групи вкарват точка в дневния ред. Ако това стане, то министрите на Радев ще идват само по покана на депутатите му на изслушвания.

Отпадна предложението на управляващите администрациите на държавните и местните органи вече да не са длъжни да подават изискана информация от народен представител в срок от 14 дни.

"Никой не иска да ограничава опозицията, не знам дали г-н Борисов го е правил, или не, ние ограничаваме и себе си", коментира шефът на временната комисия Димитър Здравков.

"Достъпът до класифицирана информация се определя по специален закон, имаме определени нива на достъп като депутати и това се регулира. Злоупотреба с това може да бъде направена само от изключително недобросъвестни хора, аз не знам за случай да се злоупотребява с такава информация", заяви Росица Кирова от ГЕРБ.

Пътят на законопроектите към комисия пък се скъсява от 72 часа на 48, въпреки че първоначалното предложение на ПБ бе срокът да бъде само 1 ден от раздаването на предложенията до гледането им. Остава задължително комисиите да гледат едновременно няколко предложения, когато са по една и съща материя. За да не се гледат ще са нужни 2/3 от гласовете, както досега.

Председателят на парламента, обаче ще може да предлага точки в дневния ред, без да се е консултирал с групите на председателски съвет.

При парламентарният контрол пък отпадна ограничението премиерът, вицепремиерът и министрите да могат да отлагат отговор на устен въпрос само до 2 пъти. Вече ще могат да го правят неограничено. Освен това отпадна и текстът, според който министрите трябва да дадат обяснение пред НС в срок от 10 дни, когато не са отговорили на зададени въпроси навреме. Депутатите няма да могат да задават и "идентични" въпроси. Отпада и изискването всички въпроси, зададени преди разпускането на парламента да получат писмен отговор.

12 часа ще е предизвестието за свикване на извънредни парламентарни заседания.