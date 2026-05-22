Отговорни зелени политики за опазване на природните ресурси в Благоевград

Повече растителност, модерно управление на отпадъците и енергийна ефективност на сградите водят до дългосрочен екологичен ефект в общината

В условията на глобални екологични предизвикателства община Благоевград показва, че устойчивото развитие и грижата за природата могат да бъдат реална и последователна политика. Чрез разширяване на зелените площи, подобряване на градската среда, насърчаване на енергийната ефективност и модерно управление на отпадъците общината изпълнява конкретни мерки с дългосрочен екологичен и обществен ефект.

Облагородяването на парковете, разширяването на зелената система, разнообразието от растителност и въвеждането на ефективно разделно събиране на отпадъци са сред действията на екипа на кмета Методи Байкушев.

За реновирането на два от парковете на Благоевград вече е спечелено европейско финансиране, а целта е те да се превърнат в по-приятни и привлекателни места за отдих и спорт чрез повече растителност, нови паркови елементи и подходящо оформление.

С изпълнението на проект за озеленяване на кални петна в междублокови пространства на кварталите ще има повече

зелени площи, които охлаждат въздуха и намаляват градския топлинен остров

10 терена около големи жилищни блокове, които сега са кални и запрашени зони, вече се облагородяват с подходяща растителност и алеи.

Администрацията на кмета Методи Байкушев спечели проект за изграждане на полувкопан паркинг в кв. "Струмско", теренът над него също ще бъде обособен със зеленина, спортни и детски площадки.

Нов парк ще има и друг от големите квартали – "Ален мак", където пустеещ терен ще се превърне в зелен пристан за жителите.

В централната част на областния център амбициозен проект цели да покрие част от уличната мрежа и да организира автомобилния трафик подземно, с което чрез зелени пространства да прелее пешеходната зона на града с възрожденския кв. "Вароша".

Това ще създаде условия за втора градска градина в близост до най-предпочитаните зони от благоевградчани и гостите на града.

В градската среда близо до уличната мрежа се подменя засадената преди десетилетия и достигнала пределна възраст растителност с влошено фитосанитарно състояние или неподходяща за съвременната градска инфраструктура. Изграждат се зелени острови с храсти и дръвчета при ремонтите на уличната мрежа като мярка за осигуряване на безопасност и подобряване на градската екология.

Общината работи активно и за подобряване на качеството на въздуха, като с осигурено европейско финансиране изпълнява проект за подмяна до края на 2028 г. на 4621 отоплителните уреда на твърдо гориво с климатици и термопомпи. 2022 са монтираните през 2025 г. нови екологични отоплителни уреди в общината, 1614 домакинства вече подадоха заявления за подмяна на старите уреди във втория етап на проекта до края на 2026 г.

Санирането на жилищни сгради е важна мярка за по-висока енергийна ефективност

и подобряване на качеството на живот.

18 са многофамилните жилищни сгради, които се санират със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, 5 от тях вече са завършени. Одобрени за финансиране във втория етап са още 10 сгради.

Въвеждането на система за разделно събиране на биоразградими и рециклируеми отпадъци e ключов приоритет на кмета на Благоевград и неговия екип. Целта е намаляване на количеството на депонираните отпадъци, разходите за тяхното предварително третиране и депониране, което води до намаляване на риска от замърсяване на околната среда.

Започна разполагането на специални контейнери за разделно събиране на биоразградими хранителни и зелени отпадъци. 1161 са общо предоставените контейнери за хранителни и растителни отпадъци в петте общини от януари 2026 г. до момента. От тях 879 са в Благоевград и малките населени места. Анаеробната инсталация ще превръща биоразградимия отпадък в компост и топлинна енергия.

133 т хранителни и 172 т зелени биоразградими отпадъци са събрани до момента, започна зареждането на въведената в експлоатация през 2025 г. нова модерна анаеробна инсталация, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, и ще превръща събрания от тях биоразградим отпадък в компост и топлинна енергия. В резултат на мерките за разделно събиране на рециклируеми отпадъци, през 2025 г. депонираните от общината смесени битови отпадъци са намалени с 11%. Събрани и извозени са 4500 т строителни отпадъци, три пъти повече от 2024 г.

С над 300 кг повече са и предадените за рециклиране опасни отпадъци - 869 кг. Предадени са още 123 т домашен текстил, 120 т гуми и 79 т дървесен отпадък. С почти 19 т повече е събраният отпадък от стъклени опаковки, 5 т е количеството на излезли от употреба електрически уреди, 4,29 тона са събраните и предадени за оползотворяване матраци.

На два открити търга са продадени 1327,9 тона сепарирани рециклируеми отпадъци, средствата от които се използват за поддържане на чистотата в петте общини.

За ограничаването на нерегламентираните сметища около града се въведе безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинства.

Въведените стимули за домакинства и фирми за предаване на биоразградими и рециклируеми отпадъци дават основание през тази година да постигне още по-голямо намаление на депонирания битов отпадък.