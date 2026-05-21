Отиде си оперетната прима Теодора Георгиева

Отиде си голямата актриса от Музикалния театър Теодора Георгиева и майка на нашата колежка Ярослава Прохазкова.

Артистичната кариера на Теодора Георгиева започва от Русенската опера, където изиграва Розина в "Севилския бръснар" от Росини, Джилда в "Риголето" от Верди, Норина в "Дон Паскуале" на Доницети и др.

В Музикалния театър повече от 30 години оперетната прима изпълнява централни роли в класически оперети и мюзикъли. В "Царицата на чардаша" е и Силва, и Цилика, Елена в "Хубавата Елена", Лила в "Българи от старо време" .

През 2018 г. получи почетния знак "Златен век" на Министерството на културата. А през 2024 г. - златна лира от сдружението "Ветерани към Съюза на българските музикални и танцови дейци".

Теодора Георгиева бе най-отдадената майка, опората за нашата Ярослава.

Поклонението ще се състои на 23 май от 13,30 ч в църквата "Св. Седмочисленици".

Яра, съболезнования от всички в "24 часа" - зад теб сме!