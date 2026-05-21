Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която улучиха жена. Крили се в Пловдив

Димитър Мартинов

Две жени са стояли на тази пейка, докато двамата чужденци стрелят бягайки и случаен куршум уцелва едната в ръката. СНИМКА: Надежда Алексиева

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която в ръката бе простреляна жена на 73 години, научи "24 часа". Случаят е от 8 май, а жената стана случайна жертва.

По неофициална информация двамата мъже са опитали да се укрият. Те избрали Пловдив, но днес били задържани.

Още при стрелбата "24 часа" съобщи, че между двама рускоговорящи на бул. "Княз Борис I" избухва скандал. Мъжете се скарали докато пиели кафе в близко заведение, тонът се повишил и се стигнало до раздаване на юмруци. Тогава единият от тях побягва, вторият го последва като вади оръжие и започва да стреля.

Улучва стояща на пейка пенсионерка, която си говори със своя приятелка.
Чужденците побягват през малките улички в центъра. 

Пострадалата жена бе прегледана и изписана.

