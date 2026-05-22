Уникалните артефакти на Хераклея Синтика вече обикалят Европа с мобилна изложба

3D принтирани копия, съвсем като оригинала и дигитална анимирана версия достъпна с QR код привличат хиляди посетители
С поетапното разкриване на античния град Хераклея Синтика нараства славата не само на Петрич, но и на България като страна на богато културно наследство, което успешно се интегрира в културния туризъм и икономическото развитие на региона.
Всяка година екипът на проф. Людмил Вагалински радва феновете на археологията с нови и интересни открития, нови артефакти и още истории от тайнствения град край Рупите.
Системните ежегодни разкопки носят трайни и последователни резултати. Доброто управление на този ресурс и културните политики на община Петрич правят така, че
това да донесе добавена стойност на града, региона и страната
Само две години след като отвори за посетители след реализиране на първия мащабен проект за реставрация и социализация, Хераклея Синтика се налага като еталон за добри практики и умело управление археологически обект.
Нарастващият брой посетители, положителната оценка и засиленият интерес показват, че Петрич е намерил верния път за развитие на обекта.
От миналата година общината и историческият музей в града представят в цяла Европа пътуваща мобилна изложба, показваща най-интересните артефакти от Хераклея Синтика по интерактивен и съвременен начин.
3D принтирани копия, оформени от реставратори и художници, за да приличат досущ на оригинала, дигитална анимирана версия достъпна с QR код и брайлов надпис за незрящи превръщат изложбата в желана и търсена в България и Европа.
Публиката има възможност да се докосне буквално до артефактите, да усети с върха на пръстите си формите и мащаба, който античните майстори са създали. Изложбата е адаптирана за незрящи и хора със специфични потребности.
До момента изложбата е представена в Будапеща, Братислава, Дион, Варшава и Познан. Заедно с представянето на изложбата от историческия музей в Петрич запознават публиката с историята на античния град, често презентирана от самия проф. Вагалински, а също така и с възможностите за туризъм в Петрич и Долината на Струма.
Археологическият сезон за 2026 г. вече стартира в началото на май. Очакванията са още по-големи, защото
за първи път е осигурен значителен бюджет за проучване – над 550 хил. евро
Проучване на храма на Херакъл, разкриване на обществени сгради с подови мозайки и разкриване на целия форум на града и големия канал под него са най-важните задачи пред екипа на проф. Вагалински. Всичко това ще бъде включено във втория мащабен проект за трайна консервация, който община Петрич защити в края на 2025 г. В него са включени още дейности по дигитализация, социализация чрез разширяване на паркинга и нови услуги за посетителите. Осигуреното финансиране е в размер на 4,4 млн. евро. Проектът ще се реализира до 2029 г.
Двете мраморни статуи са в Историческия музей на Петрич - най-новия в България
Историческият музей в Петрич представи най-ценните артефакти от археологически сезон 2025. След прецизна реставрация и обстойно проучване предметите от ежедневието на хераклейците са допълнение към основната изложба.
Освен че там може да се видят всички значими артефакти от Хераклея Синтика, музеят в Петрич впечатлява с общата си визия, музеология и концепция за развитие. Атрактивен, модерен и интересен със своите изложби, Историческият музей в Петрич се превръща е един от най-добрите в България и любим на публиката. Той е най-новият музей, построен в последните 20 г.
Съвременна визия и индустриален дизайн,
паркова среда около сградата – водно огледало с множество птици, площадни пространства, зелени фасади и зелени лабиринти са само част от впечатляващата архитектура на сградата.
В залите на музея може да се видят всички ценни артефакти от Хераклея Синтика - включително двете мраморни статуи, извадени от големия канал под форума на града, театрални маски, златни монети и накити от древните хераклейци.
В музея още може да се проследи богатата история на региона, етнографски сбирки с много редки традиционни облекла и предмети от ежедневието.
Тук ще разберете, че Петрич е бил окръжен център през XX век, както и че
болницата в града е построена с дарения от фондация "Рокфелер"
Ще научите за Петричкия инцидент, ще видите най-големия военен макет в България и ще научите повече за живота на пророчицата Ванга, поета Евтим Евтимов и други личности от най-новата история на България, свързани с Петрич.
Освен културното наследство в музея може да слушате стойностна музика, да гледате подбрана селекция филми, да присъствате на литературни четения, дори и на театър в музея. В него работи и детска работилница, която е напълно безплатна.
Образователните модули позволяват на децата да учат чрез игра и чрез забавление.
Временни изложби с екологична тематика, съвременна фотография и социално ангажирани теми са само част от допълващите изяви на музея.