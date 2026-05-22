Уникалните артефакти на Хераклея Синтика вече обикалят Европа с мобилна изложба

3D принтирани копия, съвсем като оригинала и дигитална анимирана версия достъпна с QR код привличат хиляди посетители

С поетапното разкриване на античния град Хераклея Синтика нараства славата не само на Петрич, но и на България като страна на богато културно наследство, което успешно се интегрира в културния туризъм и икономическото развитие на региона.

Всяка година екипът на проф. Людмил Вагалински радва феновете на археологията с нови и интересни открития, нови артефакти и още истории от тайнствения град край Рупите.

Системните ежегодни разкопки носят трайни и последователни резултати. Доброто управление на този ресурс и културните политики на община Петрич правят така, че

това да донесе добавена стойност на града, региона и страната

Само две години след като отвори за посетители след реализиране на първия мащабен проект за реставрация и социализация, Хераклея Синтика се налага като еталон за добри практики и умело управление археологически обект.

Нарастващият брой посетители, положителната оценка и засиленият интерес показват, че Петрич е намерил верния път за развитие на обекта.

От миналата година общината и историческият музей в града представят в цяла Европа пътуваща мобилна изложба, показваща най-интересните артефакти от Хераклея Синтика по интерактивен и съвременен начин.

3D принтирани копия, оформени от реставратори и художници, за да приличат досущ на оригинала, дигитална анимирана версия достъпна с QR код и брайлов надпис за незрящи превръщат изложбата в желана и търсена в България и Европа.

Публиката има възможност да се докосне буквално до артефактите, да усети с върха на пръстите си формите и мащаба, който античните майстори са създали. Изложбата е адаптирана за незрящи и хора със специфични потребности. Мястото се превръща в едно от най-представителните лица на културното наследство на България.

До момента изложбата е представена в Будапеща, Братислава, Дион, Варшава и Познан. Заедно с представянето на изложбата от историческия музей в Петрич запознават публиката с историята на античния град, често презентирана от самия проф. Вагалински, а също така и с възможностите за туризъм в Петрич и Долината на Струма.

Археологическият сезон за 2026 г. вече стартира в началото на май. Очакванията са още по-големи, защото

за първи път е осигурен значителен бюджет за проучване – над 550 хил. евро

Проучване на храма на Херакъл, разкриване на обществени сгради с подови мозайки и разкриване на целия форум на града и големия канал под него са най-важните задачи пред екипа на проф. Вагалински. Всичко това ще бъде включено във втория мащабен проект за трайна консервация, който община Петрич защити в края на 2025 г. В него са включени още дейности по дигитализация, социализация чрез разширяване на паркинга и нови услуги за посетителите. Осигуреното финансиране е в размер на 4,4 млн. евро. Проектът ще се реализира до 2029 г.

Двете мраморни статуи са в Историческия музей на Петрич - най-новия в България

Историческият музей в Петрич представи най-ценните артефакти от археологически сезон 2025. След прецизна реставрация и обстойно проучване предметите от ежедневието на хераклейците са допълнение към основната изложба.

Освен че там може да се видят всички значими артефакти от Хераклея Синтика, музеят в Петрич впечатлява с общата си визия, музеология и концепция за развитие. Атрактивен, модерен и интересен със своите изложби, Историческият музей в Петрич се превръща е един от най-добрите в България и любим на публиката. Той е най-новият музей, построен в последните 20 г.

Съвременна визия и индустриален дизайн,

паркова среда около сградата – водно огледало с множество птици, площадни пространства, зелени фасади и зелени лабиринти са само част от впечатляващата архитектура на сградата.

В залите на музея може да се видят всички ценни артефакти от Хераклея Синтика - включително двете мраморни статуи, извадени от големия канал под форума на града, театрални маски, златни монети и накити от древните хераклейци.

В музея още може да се проследи богатата история на региона, етнографски сбирки с много редки традиционни облекла и предмети от ежедневието. Все повече туристи посещават Историческия музей в Петрич, който е един от най-модерните и атрактивни у нас.

Тук ще разберете, че Петрич е бил окръжен център през XX век, както и че

болницата в града е построена с дарения от фондация "Рокфелер"

Ще научите за Петричкия инцидент, ще видите най-големия военен макет в България и ще научите повече за живота на пророчицата Ванга, поета Евтим Евтимов и други личности от най-новата история на България, свързани с Петрич.

Освен културното наследство в музея може да слушате стойностна музика, да гледате подбрана селекция филми, да присъствате на литературни четения, дори и на театър в музея. В него работи и детска работилница, която е напълно безплатна.

Образователните модули позволяват на децата да учат чрез игра и чрез забавление.

Временни изложби с екологична тематика, съвременна фотография и социално ангажирани теми са само част от допълващите изяви на музея.