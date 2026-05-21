Връщат от Италия Любо Дилов – стабилен е вече, но още в риск

Групата на ГЕРБ остана с един по-малко, след като той не се закле като депутат при старта на 52-ото НС

“Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията.”

Така описа състоянието на Любен Дилов съпартиецът му и председател на движение “Гергьовден” Георги Захариев, потърсен за актуална информация от “24 часа”.

Депутатът от ГЕРБ не се закле при старта на 52-ото народно събрание на 30 април и така се разбра, че е получил инфаркт в Италия и е в болница там. Сърдечният инцидент се случил в Рим по време на екскурзия с децата му, на която заминали веднага след изборите на 19 април. Дилов бе втори в листата на ГЕРБ в Бургас, откъдето влиза и в предишните няколко мандата.

Инфарктът е бил много тежък. Публицистът, журналист и политик

бе изпаднал в кома

Събудил се от нея преди три седмици. Точно ден преди старта на парламента от болницата съобщили на близките му, че вече е контактен.

“Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах оттам. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент”, написа тогава Георги Захариев във фейсбук.

Заради отсъствието на Любен Дилов в момента групата на ГЕРБ е с един по-малко - 38 души. В сайта на парламента обаче името му фигурира, тъй като има решение на ЦИК, с което бе обявен за избран, независимо че не е положил клетва.

Може да го направи със закъснение, както му се случи при старта на предишното 51-о народно събрание, който пропусна заради пътуване - Дилов е запален водолаз и се гмуркаше в чужбина. Тогава 6-има не успяха да положат клетва в първия ден, беше един от тях.

Ако Дилов реши да се откаже

от депутатското място, ЦИК трябва да обяви за избран следващия в листата на ГЕРБ в Бургас, който да положи клетва.

Той е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя фантаст Любен Дилов. Завършил е журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски”. От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания “Ку-ку”, “Каналето”, “Хъшове”, “Шоуто на Слави”. След 2001 г. Дилов-син влиза в политиката. Създател е и първи говорител на движение “Гергьовден”, а през 2003 г. става и негов председател. Депутат е в 40-ото НС от ОДС, а в следващите седем мандата (от 45-ото до 51-ото) - от групата на ГЕРБ-СДС.

От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.