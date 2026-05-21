Потвърдено: 7,5 г. затвор за шофьорите от катастрофата, след която загина 18-годишният Спас

Единият имал книжка от 15 дни, другият карал с 90 км/час в дъжда

Апелативният съд в Пловдив потвърди присъдите от 3,5 и 4 г. затвор за Алекс Кючуков и Запрян Христев - шофьорите от жестоката катастрофа, след която загина 18-годишният Спас Спасов. Магистратите са порязали както жалбите на двамата подсъдими, така и на близките на младежа, които настояваха за по-тежки наказания. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

Фаталната катастрофа стана в нощта на 25 срещу 26 октомври 2023 г. Спас пътувал в колата на своя приятел Алекс, който към онзи момент имал книжка едва от 15 дни. Според обвинението младият шофьор карал мерцедеса си С220 по ул. "Граф Игнатиев", а когато стигнал до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител" навлязъл, без да спре на стопа.

В този момент Запрян управлявал своя мерцедес S500 по пътя с предимство. Въпреки че асфалтът бил мокър, той карал с повече от 90 км/ч. и ударил колата на младежите. Два дни по-късно Спас издъхна в болница от тежка черепно-мозъчна травма, а органите му бяха дарени.