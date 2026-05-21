Кремъл: Натискът на САЩ над Куба е недопустим

Димитър Здравков, ПБ: Правилникът е такъв, какъвто искахме, но с отстъпки към опозицията

Елица Чупарова

Шефът на комисията за Правилника на НС Димитър Здравков и депутатите от ПБ Александра Вълчева и Димитър Петров СНИМКА: Йордан Симеонов

Демокрацията има нужда от конструктивна опозиция. Имаше повече емоции на определени моменти, може би и умората надделяваше, но мисля, че спазихме тона, който зададохме в самото начало. Правилникът, който ще внесем за гласуване в пленарната зала е такъв, какъвто искахме, със съответните отстъпки към опозицията, които бяха направени в разумен диалог и подобаващо аргументиране от тяхна страна.

Това коментира шефът на временната комисия за изготвяне на правилника за работата на 52-то Народно събрание Димитър Здравков.

Той заяви, че амбицията на "Прогресивна България" е правилникът да бъде приет окончателно и от пленарната зала следващата седмица.

"Не се пише отделен правилник за опозицията, той се пише за всички депутати. Каквито са ограниченията за тях, такива са и за мнозинството", каза той за обвиненията на опозицията, че с някои от промените управляващите им "връзват ръцете".

"Не знам кой ни е обвинявал, че предлагаме революционни промени. Такива няма, доколкото ние не седнахме да пишем изцяло нов правилник, а "седнахме" на досега действащия. Водени сме от убеждението, че той е плод на труда на много парламенти и вътре са заложени много норми, които са запазени. "Прогресивна България" е направила само 34 предложения, част от които - отстъпи", заяви Здравков.

"Нямаме очаквания към опозицията, освен да е конструктивна. Тя е такава, каквато избирателите са решили", допълни депутатът от ПБ.

