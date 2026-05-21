Министър Димитров: Ще създадем Съвет за реформи в туризма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе днес срещи в Бургас и к.к. „Слънчев бряг" с областния управител на област Бургас Дико Диков, кметове на черноморски общини, представители на институции, контролните органи и туристическия бранш. Основен акцент в разговорите бяха готовността за летен сезон 2026, необходимостта от по-бърза координация между институциите и бизнеса, както и стартирането на реални реформи в сектора.

„Ще създадем Съвет за реформи в туризма. Целта е да има по-бърза комуникация с бранша и той да бъде разделен по групи, защото, ако искаме промяна, трябва да действаме бързо и ефективно", заяви министър Димитров.

По време на срещата в Областна администрация – Бургас институциите отчетоха добра готовност за предстоящия летен сезон. Обсъдени бяха мерки за сигурността по плажовете, медицинското обезпечаване, кадровия недостиг, инфраструктурата и координацията между институциите в активния туристически период.

„Готовността за лято 2026 г. и провеждането на силен сезон са наш основен приоритет. Туризмът е определящ сектор не само за Бургас, но и за страната, и изисква постоянна грижа и конкурентоспособност", каза областният управител Дико Диков.

Д-р Илин Димитров подчерта, че сложната ситуация оказва влияние върху туристическия сектор и очакванията му са, че сезонът ще повтори резултатите от миналото лято.

Министерството на туризма ще работи за възстановяване на институционалната тежест на сектора, за по-добра координация между държавата и бизнеса и ускоряване на процесите по ключови теми като кадрите, достъпността, международната свързаност и маркетинга на България.

Сред обсъжданите теми бяха още:

облекчаване на процедурите за сезонна заетост;

проблемите с издаването на визи и достъпа на работници от трети страни;

необходимостта от по-добра координация при пътните ремонти;

медицинското и водноспасителното обезпечаване по Черноморието;

необходимостта от законодателни промени в Закона за туризма;

удължаването на сезона чрез спортни и културни събития.

По време на срещата в „Слънчев бряг" представители на туристическия сектор поставиха въпроси, свързани с липсата на кадри, нуждата от по-активна международна реклама и необходимостта туристическият данък да се инвестира обратно в регионите.

Обсъдена беше и идеята за създаване на специален фонд за подпомагане на авиолиниите и подобряване на свързаността към Черноморието, както и разработването на туристическа обсерватория, която чрез анализ на данни и изкуствен интелект да следи качеството на туристическия продукт и удовлетвореността на туристите.

От страна на бизнеса беше заявена подкрепа за новия подход на Министерството на туризма и очакване за по-активна и последователна държавна политика.

Директорът на „Слънчев бряг" АД Соня Енилова посочи, че туристическият сектор има нужда от дългосрочна стратегия и работещо партньорство с институциите, за да може България да бъде по-конкурентна туристическа дестинация в региона.

Срещите в Бургас и „Слънчев бряг" са част от поредицата разговори на Министерството на туризма с местната власт и туристическия бранш преди активния летен сезон. Утре министър Илин Димитров ще посети Варна и курорта „Златни пясъци".