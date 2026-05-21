Снимката "Картофени ниви" спечели националния фотоконкурс "Въздухът на фокус" (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снимката "Картофени ниви" спечели националния фотоконкурс "Въздухът на фокус", организиран от НБУ и сдружение "Въздух за здраве".

Първа награда спечели Божанка Маркова, със снимка, на която хора гасят пожари. На нея се виждат работници, които изгарят остатъци от картофени насаждения край поле във Велинград.

В конкурса участват стотици фотографии, а сред партньорите е Столична община. Изложбата може да се види на Моста на влюбените край НДК. Тя ще бъде изложена в столицата през следващите две седмици, а след това ще продължи пътя си и през други градове в страната.