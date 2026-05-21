52 хил. ученици се явяват на втората матура, трендът отново е английски (Обзор)

Родители давали по 200 евро за фалшиви отговори в интернет

52 хил. зрелостници ще се явяват утре на втората матура. Тази по профилиращ предмет се провежда в 1434 училища, а по професионална подготовка в 617.

За втория задължителен изпит по профилиращ предмет се запазва трендът - най-много избират английски език, като тази година подадените заявления са 13 000. Традиционно следват география и икономика. От гимназистите, избрали да се явят на професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 ще са с дипломен проект. Останалите ще са на изпит по теория на професията с тема.

11 ученици пък са хванати в Хасково да преписват на задължителната матура по български език и литература в сряда. Всички са били в езиковата гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”. Първо са забелязани подозрителни автомобили коло училището. След това са прегледали камерите от ръководството на гимназията и полицията. Те забелязали, че децата използват миниатюрни слушалки, с които е трябвало да получават верните отговори по време на изпита.

Продължават и измамите с оферти за верните отговори на матурите, които се предлагат в социалните мрежи и криптирани приложения като “Телеграм”. Разследваме 2-3 сигнала, но няма истинско даване на отговорите въпреки плащания от няколко стотин евро. Това съобщи пред “24 часа” директорът на дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров. В приложения и социални мрежи обещават отговорите или разработени теми, които да изпратят вечерта преди матурата и след изпращане на парите. Сумите са от 50 до над 200 евро, показа проверка на “24 часа”. Често се получавали стари отговори от предишни години или достъп до платформа. За вход в нея трябвали потребителско име и парола. Първо обаче трябвало плащане.