ВСС при правосъдния министър: вот за нов състав през октомври (Обзор)

Повече от три часа Николай Найденов слуша професионалната общност за съдебния закон

Втората половина на октомври е най-реалистичният срок да приключат изборите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет. Това стана ясно от изказванията на кадровици, които в четвъртък разговоряха с министъра на правосъдието Николай Найденов. В случай че прогнозата им се оправдае, този състав на ВСС ще изкара пълни 9 г. при записан в конституцията мандат от 5 г. Смяната трябваше да стане още на 3 октомври 2022 г.

Повече от три часа продължила срещата на министъра с висши магистрати и представители на съсловните организации, съобщиха от правосъдното министерство.

Найденов ги запознал с промените в Закона за съдебната власт, които минаха на първо четене в парламента. Според кадровиците от ВСС по-голямата част от съдиите искали да гласуват по окръжни райони. Това е един от спорните моменти. Опозицията е на мнение гласуването да става по апелативни, защото в малките съдилища нямало да има тайна на вота.

На срещата шефката на ВКС Галина Захарова настояла за ясни правила за ограничаването на правомощията на ВСС с изтекъл мандат, тъй като “твърде широк обхват е обществено неприемлив”. И в трите проекта се предвижда забрана за кадрови решения, но управляващите допускат все пак при необходимост такива да се вземат.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова посочила ограниченията да не важат при назначенията на младшите магистрати. Според представители на прокуратурата предложението изборът на и.ф. председатели на върховните съдилища и на и.ф. главен прокурор вече да се прави от пленума, а не от колегиите, противоречало на основния закон.

Според Съюза на съдиите с “външните” номинации за ВСС се изземвали конституционни правомощия.

“Ще поддържам пред парламента предложенията на професионалната общност, по които има широко съгласие”, уверил магистратите министърът на правосъдието, съобщиха още от ведомството.