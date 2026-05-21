Ученици заподозряха, че МОН е използвало изкуствен интелект за матурата

Ученици заподозряха, че МОН е използвало чатботове за една от задачите на матурата по български езики и литература.

В първия модул на матурата има 21 въпроса, част от тях свързани с текст. Тази година той е за младите хора и видеата, които гледат онлайн.

„Според проучвания клиповете са сред най-гледаните формати, като се предпочитат видеа с продължителност до три минути заради непретенциозното им съдържание и възможността да се гледат „на бегом".

Това е едно от изреченията, които предизвикаха предположението, че е генерирано с изкуствен интелект.

Текстът завършва с обобщение: „Този избор не е случаен – за много от младите хора това е начин на живот и те не се нуждаят от „спасяване", макар често по-възрастните да смятат обратното".

„Това е един абсолютно отвратителен, много скучен и неутрален текст. Не мога да кажа, че е създаден с изкуствен интелект. Това са само клишета до клишета", смята проф. Владко Мурдаров.

NOVA попита какво смята изкуственият интелект за самата задача. Според него прекалено плавният стил, липсата на позиция и абстрактните формулировки често издават, че авторът е машина. Използването на големи тирета в текста също може да е знак.

От МОН обаче отрекоха. „Инструменти, базирани на изкуствен интелект, не са използвани при създаването на нито една част от изпитния материал за ДЗИ по български език и литература", категорични са от институцията.

В същото време рекордните 11 преписвачи бяха хванати вчера на матурата само в езиковата гимназия в Хасково. Учениците били със слушалки, а разкриването им е станало, след като полицията и ръководството на гимназията се усъмнили в кола и установили, че вътре има хора, които диктуват по телефона.

„При проверка в залите зрелостниците, които бяха посочени от лицата отвън, сами признаха, че разполагат с такива устройства и че участват в схемата за преписване. Техните писмени работи бяха анулирани от квесторите в залата. Впоследствие ние вече знаехме какви са външните белези и какво е поведението на тези, които правят опит за преписване", обясни директорът на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров" – Хасково Деян Янев.