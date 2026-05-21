Пепи Еврото невинен за измама и вече никой не го търси. Плаща едни 2556 от любимата си валута (Обзор)

Глобиха го, че пратил Златанов-старши и Ламбовски в прокуратурата с фалшиви документи, за да им върнат злато и пари на друг човек

Прокуратурата не успя да докаже, че Петьо Петров-Пепи Еврото е извършил документна измама в особено големи размери по случая със златото на семейство Златанови. Софийският градски съд оправда бившия следовател в четвъртък. По другото обвинение - че е склонил двама души (Илия Златанов и Димитър Ламбовски) да представят фалшиви документи в прокуратурата, за да вземат иззетите като веществени доказателства пари и злато, Петров е признат за виновен. Няма обаче да понесе наказателна отговорност, а само глоба от 2556 евро.

Това е резултатът от разследването и делото срещу издирвания Петров, сочен за лобист в съдебната власт, инициатор на арести и обвинения, както и автор на компромати. Присъдата на първа инстанция идва точно 3 г. след като Еврото избяга при опит да бъде арестуван.

Съдържателят на вече затворения ресторант “Осемте джуджета” се издирваше с европейска заповед за арест, която съдия Мирослав Георгиев отмени в четвъртък.

“Това е тежка присъда за самата прокуратура, която води делото така, че да се стигне до този резултат.

Утре можем да посрещнем тържествено Пепи Еврото на

летището”, коментира адвокат Минчо Спасов, който защитава интересите на Явор Златанов. Прокурор Албена Рачева заяви след заседанието, че има 15 дни, за да прецени дали ще протестира. На последното заседание в четвъртък тя поиска 14 г. затвор за Пепи Еврото, но съдът реши друго. Прокурор Кирил Пейчинов беше обвиняем заедно с Пепи Еврото, но за кратко, защото после отпадна от делото.

През 2019 г. бизнесменът Илия Златанов и синът му Явор са в конфликт заради общия им бизнес. Месеци наред бащата подава сигнали в прокуратурата срещу сина си, но без успех. Негов приятел го свързва с Петров, който му предлага да свърши работата. Тогава Еврото е адвокат. Златанов подписва договор с фирмата на Любена Петрова, тогава съпруга на бившия следовател. Изготвят нова жалба от името на Златанов, внасят я в Специализираната прокуратура и дни по-късно Явор Златанов, сестра му, майка им и още няколко души са арестувани за пране на пари и други престъпления. При обиски в имотите им и от банкови касети като веществени доказателства са иззети 35 кг златни кюлчета и монети на стойност 1,3 млн. лв., както и 650 хил. евро. Явор Златанов е още в ареста, когато в прокуратурата се получават молби от двама души за връщането на ценностите. Илия Златанов иска златото, а бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски - парите.

Първият представя фактури, но без платежни документи, а вторият - договор за отговорно пазене на 650 хил. евро, уж подписан от Явор Златанов. Двама прокурори от Специализираната прокуратура връщат златото и парите. Ценният метал товарят в джипа на Любена Петрова, а парите връщат на Ламбовски, който веднага ѝ ги предава пред сградата на вече закритата институция. След това шофьорът на Любена (Мариян Маринов, действащ към оня момент полицай и брат на тогавашния вътрешен министър Младен Маринов, бел. ред.) подкарал джипа към “Осемте джуджета” и предал кашоните на Пепи Еврото. По-късно Илия Златанов разказа историята във филма на Антикорупционния фонд, но нищо не последва. Димитър Франтишек ръководи Специализираната прокуратура при ареста на Явор Златанов.

Пепи Еврото беше обвинен 3 г. по-късно, когато Гешев беше отстранен като главен прокурор и поста временно пое Борислав Сарафов. Чак тогава се оказа, че

документите, с които са върнати веществените доказателства, са фалшиви,

а в основата на схемата е Петров. В началото като обвиняеми бяха привлечени четирима - Пепи Еврото, Любена и двамата прокурори по делото срещу Явор Златанов - Кирил Пейчинов и Дилян Деянов. Първият дори лично е тикал количката със златото до джипа на Любена, стана ясно по време на делото срещу Еврото, който в крайна сметка остана сам като подсъдим. Още в началото бяха свалени обвиненията към Любена и двамата прокурори. Те останаха само свидетели.

“С постановлението си прокурор Юлияна Христова освободи от отговорност Деянов и Пейчинов и така скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото. При това положение сега прокуратурата трябва да насочи обвинението си срещу Мариян Маринов, брат на бившия вътрешен министър Младен Маринов, който е натоварил златото и парите в джипа и после следите им се губят. Ако прокуратурата реши, може да преследва физическия извършител. Другият вариант е прокуратурата да преосмисли вината на прокурорите Франтишек, Деянов и Пейчинов и да им бъде образувано производство за организирана престъпна група, каквато се установи, че е действала по това дело”, заяви адвокат Минчо Спасов в четвъртък. Той е категоричен, че няма как прокурорите да върнат златото и парите само с фактури и без платежни документи, а Пейчинов го направил същия ден, когато е назначен по делото, без да прегледа материалите от 145 тома. Според Спасов Пейчинов и Деянов са действали под натиск от тогавашния ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек, който лично е разговарял с Пепи Еврото, за да му каже какво точно е иззето, за да бъде посочено в искането за връщане. Илия Златанов е търсил помощ от Пепи Еврото във войната срещу сина си.

Любена Петрова разказа като свидетел по делото срещу бившия си съпруг, че той е

разделил златото в ресторант “Осемте джуджета”,

като ѝ нареждал какво да прави. Половината върнали на Илия Златанов, 5 кг заделили за Иван Гешев (тогава зам.главен прокурор), 1 кг за Митко, който бил някакъв прокурор, но не помнела кой е. Останалите ценности Пепи Еврото и Любена отнесли вкъщи. Според присъдата на Софийския градски съд това била уговорката между Пепи Еврото и Илия Златанов - да си поделят плячката.

Петьо Петров е осъден, макар и само на глоба затова, че е склонил Илия Златанов да използва фалшивите фактури, че уж купил златото от фирма в Германия. Внасянето на документите в деловодството обаче е станало от юристи, които са работили за Любена Петрова.

По-интересна е историята с връщането на 650-те хил. евро, за което Петров е склонил Димитър Ламбовски да ползва фалшив договор за отговорно пазене на сумата, която арестуваният Явор Златанов уж му дал. По това време срещу Ламбовски има дело в Софийския районен съд. Пепи Еврото го извикал в ресторант “Осемте джуджета” и му казал, че

трябва да му направи услуга, ако не иска на втора инстанция да го осъдят на затвор

- дал му предварително написан договор между него и Златанов-младши, който бившият депутат подписал. После юристите от фирмата на Любена изготвили и молба от името на Ламбовски за връщането на парите, които той получил.

Пепи Еврото е осъден само за склоняването на Ламбовски и Златанов да ползват фалшиви документи, но за съставянето им няма доказателства.

Разследването срещу Явор Златанов така и не стигна до съда. Обвиненията срещу него и семейството му бяха свалени и делото прекратено, въпреки че той лежа в ареста няколко месеца и загуби единия си бъбрек. В този период Пепи Еврото се опитал да открадне и компанията на Златанови за асансьори, като се възползвал от здравословното състояние на арестувания Златанов-младши. Сделката беше призната за нищожна с решение на съда години по-късно.