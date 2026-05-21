Михаела Доцова: Нека пазим българския език

Нека си пазим нашия български език, да използваме повече български думи.

Този призив отправи от българското посолство в Рим председателят на парламента Михаела Доцова в навечерието на 24 май. Тази вечер тя и делегацията с депутати от всички парламентарни групи бяха гости в посолството като част от програмата им в Рим и Ватикана по повод традиционните чествания, свързани с 24 май.

"Винаги покрай 24 май си припомняме, че всъщност сме се запазили като народ именно благодарение на нашата азбука, азбуката, която опазва всички славянски народи", обърнаъбб се към сънародниците ни Доцова.

И отбеляза, че докато е слушала изпълнението на хора към столичната църква "Въздвижение на Светия кръст Господен" в София малко преди това, е изпитала едновременно гордост и смирение пред великия труд на нашите предци.

"Именно словото и писмеността запазиха нашата идентичност. Да си припомним, че преди 12 века, Константин Кирил е защитавал правото на славяните на писменост и заедно с новия брат Методий са превеждали книги, които са останали в историята, книги осветени от папа Адриан II", каза тя. Доцова благодари и на католическата църква за приноса й.

"Да сме достойни наследници на светите братя! Да пазим езикът си чист, вярата си жива и духът си буден", пожела пък митрополит Антоний.

"Българите възприемаме кирилицата като светиня и национална гордост" , напомни посланик Иван Кондов.

В посолството на България в Рим днес бе открита и изложбата" Българското духовно съкровище през вековете".

По-рано днес българската делегация поднесе цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. Автор на постамента, който е поставен редом с този на Джузепе Гарибалди и на други велики италиански революционери, е проф. Валентин Старчев.