Пловдивчанин влачи жена си за косата из апартамента им, глобиха го с 350 евро

Никола Михайлов

Домашно насилие

Причинил й лека телесна повреда

Глоба от 350 евро трябва да плати пловдивчанин за упражнено домашно насилие спрямо съпругата му. Той се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в града. 

Грозните сцени се разиграли на 4 април. Между съпрузите избухнал скандал, мъжът хванал жена си за косата и започнал да я влачи по пода на жилището им, като така ѝ причинил лека телесна повреда, изразяваща се в охлузване по ребрата и поясната област. 

Освен глобата, насилникът трябва да плати и 108,50 евро разноски по делото. 

