Излиза първото класиране за прием в детските градини и ясли в София

Столична община ще обяви на 22 май първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Резултатите и подробности за следващите етапи от кампанията ще бъдат представени на брифинг с участието на кмета Васил Терзиев и заместничката му с ресор "Образование" Десислава Желязкова.

Още в началото на май общината удължи с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите. Причината бе очакваното решение на Върховен административен съд по оспорената Наредба за приема.

От администрацията посочиха, че целта е родителите да имат достатъчно време да преценят желанията си, без да се налага многократно да променят кандидатурите си заради евентуални съдебни решения и промени в правилата.

Дни по-късно Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърди възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания.

Според обявения график второто класиране ще бъде на 5 юни, а третото - на 19 юни.

Част от новите правила - свързани с адресната регистрация, уседналостта и точките за ясла - бяха временно спрени от Административен съд София-град, съобщава Нова тв. От общината подчертаха, че основната цел е всички деца да бъдат класирани при равни условия и по окончателно утвърдени правила.

На 12 март 2026 г. Столичният общински съвет прие решение да отложи до 2028 г. отпадането на допълнителната точка при кандидатстване за първа група в детските градини в София.

Мярката засяга бонус точката, която се дава на деца, посещавали ясла, и която според администрацията често води до неравнопоставеност, тъй като се използва като решаващ фактор при класирането за по-предпочитани детски заведения.

С решението премахването на тази допълнителна точка се отложи с още една година спрямо първоначалните планове, като новият срок е 2028 г.