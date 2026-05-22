По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура

Днес е втората задължителна матура по профилиращ предмет. В Министерството на образованието бе изтеглен вариантът, по който ще пишат зрелостниците. Матурата започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа.

Днес се провеждат изпити по 18 предмета.

По вариант 2 ще работят зрелостниците на втория си задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на профилирана подготовка.

Изпитът се провежда в 1434 училища в страната. Очаква се на него да се явят около 24 000 зрелостници.

Малко по-късно, в 8:15 ч., в Министерството на образованието ще бъде изтеглен изпитният вариант за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, на който също ще се явят част от зрелостниците, съобщава БНТ.