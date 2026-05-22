Прикрива ли се убийство на военнослужещ по време на дежурство в Костенец?

Прикрива ли се умишлено убийството на военнослужещ по време на дежурство? Въпросният военен е намерен прострелян в гърдите в поделението в Костенец по време на наряд. Случаят е от декември и няма повдигнато обвинение. Твърди се, че е убит от колегите му по време на смяна, а те са вкарали алкохол по време на смяната му, предава Нова тв.

Първоначално е казано на родителите му, че е починал от естествена смърт. После вече казват, че има огнестрелна рана. Смъртта е настъпила в 4 сутринта, а линейка е извикана чак към 7 ч. Досъдебното производство е образувано за убийство на военно лице по време на изпълнение на службата му.

Две години работи като военна охрана. Даваше наряди 24 часа в поделението и 3 дни почиваше, разказва Ивайло Борисов, брат на починалия Денислав Борисов. И допълва, че в поделението произвеждат оръжия, но не знае дали се изнасят.

Подозирам, че са го убили. Това е най-тежкото, споделя майката пред Нова тв.

18 декември 2025 г. 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва 24-часов наряд във военното поделение в Костенец. Формированието се занимава основно с приемане, съхранение, обслужване и предоставяне на боеприпаси, както и с подготовка на излишни за армията боеприпаси за продажба. Преди това Денислав е бил гвардеец.

Вечерта се чухме да ходим сутринта в Пловдив, разказва брат му. Това е последният разговор между двамата. На следващата сутрин телефонът на Денислав вече е изключен. Обаждат му се от поделението да му съобщят, че брат му е починал. Медицинската сестра е определила инфаркт или инсулт.

На следващия ден версията се сменя напълно. "Военна полиция" уведомява семейството на Денислав, че не е починал от естествена смърт, а от огнестрелна рана. Не знам как не са видели огнестрелна рана преди това, разказва брат му.

Денислав е починал от дихателна недостатъчност в резултат на огнестрелната рана. Военноразследващ полицай е преценил, че вероятно е умишлено убийство, има версия и за самоубийство. Нямало камери в поделението. В телефонен разговор с приятел Денислав споделя, че колегите му са вкарали алкохол.

Той не пиеше алкохол вкъщи, само по поводи и рождени дни, разказва майката. Кръвните проби за алкохол са отрицателни. Близките му подозират, че е убит от колеги по време на смяната му.