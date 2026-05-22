Четири лъжливи повиквания за пожарна само за ден

45 пожара са загасили пожарникарите през изминалото денонощие в страната. Няма пострадали хора при инцидентите. Екипите на пожарната са реагирали на 103 сигнала. Получени са четири лъжливи повиквания.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара – три в жилищни сгради, четири в спомагателни, временни или паянтови постройки, два в транспортни средства и един в горски масив. Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара, от които седем – в сухи треви, горска постеля и храсти, 16 – в отпадъци, и два – в готварски уреди и комини, пише БТА.

Извършени са 54 спасителни дейности и помощни операции, от които пет – при катастрофи с транспортни средства, и три – при битови или промишлени инциденти.