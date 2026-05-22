Откриват при оранжев код Събора на овцевъдите край Петропавловския манастир

Кукери гонят злите сили на Събора на овцевъдите Снимка: Архив На Автора

Президентът Илияна Йотова ще открие XIV-ото издание на Националния събор на овцевъдите в България на поляните край Петропавловския манастир над Лясковец. Събитието ще стартира при код оранжев за опасно време и очквани валежи от 50 до 65 л на кв.м., според синоптиците.

Водосвет за успеха на събора ще отслужи Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий.

Сред официалните гости на откриването се очакват още земеделският министър Пламен Абровски, Росен Карадимов – председател на Комисията за защита на конкуренцията, Деляна Иванова – председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие; представители на ДФЗ, областен управител, кметове и др.

Националният събор на овцевъдите в България ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. и за поредна година ще събере на едно място българския фермерски труд, животновъдството, традиционните храни, занаятите, фолклора и културното наследство.

Тази година в събитието участват над 70 занаятчии, над 60 фермери и производители на фермерска храна и напитки, над 30 изложители от Българската аграрна камара и над 20 производители и доставчици на селскостопанска техника, оборудване, фуражи, био и природни продукти.

Специален акцент тази година е „Сиренето на фермерите" – краве и овче сирене от български кооператив на производители. Овчето сирене е произведено от 100% свежо българско овче мляко от ферми, в които животните пасат свободно минимум 7 месеца в годината. То зрее най-малко 60 дни, без добавки и консерванти, и ще бъде представено на специалния щанд на кооператива.

В дните на събора посетителите ще могат да видят фермерски състезания, демонстрации с коне и пастирски кучета, млечни демонстрации, конкурс за фермерско сирене и кашкавал, фермерски пазар, чевермета, кулинарни прояви, детски фермерски игри, творителници, етно зона „Чифликът", хоротеки, нестинарски огнени ритуали и над 40 часа музика на живо на две
сцени.

Сред професионалните акценти е и международната кръгла маса „Новата среда на болести при дребните преживни животни", която ще събере фермери, ветеринарни специалисти и експерти от над 20 държави.

Националният събор на овцевъдите в България се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

