Пламен Абровски: Субсиевъдите са кърлеж, който ще отстраня от тялото на българското земеделие

Кадровите промени са нормални за всяко управление. Това коментира в „Денят започва" по БНТ министърът на земеделието Пламен Абровски във връзка с кадровите промени в системата на БАБХ.

Попитан защо е освободил предишното ръководство д-р Мавровски, министърът заяви:

„Наистина не мога да разбера цялата тази истерия около това действие. Всеки един министър във времето назад е правил кадрови промени. Дори министър Христанов, моят предшественик, когато дойде освободи шефа на БАБХ, нямаше истерии, нямаше проблеми. Това е нещо абсолютно очаквано. Всяко едно управление си има собствен екип."

Министърът направи и по-широк коментар за развитието на ветеринарната система у нас и предишни кадри в нея:

„Ако върнете назад във времето, аз съм част от системата от 2004 година, тази агенция е имала директори, пред които г-н Мавровски може само да се прекланя. Директори, които са били с много сериозни европейски връзки, директори... Ветеринарната наука в България по времето на проф. Коко Белев беше издигната на световно ниво. България е една от страните, създали Световната организация по здравеопазване и опазване на животните преди над 100 години."

Попитан дали има приемственост в агенцията въпреки кадровите промени, министърът заяви, че има такава.

„Има, има приемственост. Никой не е отрекъл това, което той е казал. Даже ако видите проф. Янчева е с абсолютно безупречна репутация и аз съм убеден, че тя ще награди г-н Мавровски."

Той ръководи тази агенция три месеца, защо сега започва да говори за Капитан Андреево"? Ние трябва да пазим ЕС, външна граница сме. Просто имаше крещящ пиар – „вижте какво прави Агенцията по храните". И преди е имало контрол, но сега този контрол беше тикан в очите на хората. Тази държава я е имало преди Мавровски, ще я има и след него", на мнение е министърът.

Категорично заяви, че на „Капитан Андреево" действа само държавата.

На въпрос има ли олигархия в земеделието, той каза, че няма представа и поиска пример за олигархия: „От 2007 г., откакто сме в ЕС, политиката в земеделието беше разбирана като усвояване на европейски средства. Това е най-голямата грешка в политиката. Трябва да обърнем модела, да говорим, че парите са средство, а не самоцел. Субсиевъдите са кърлеж, който ще отстраня от тялото на българското земеделие, гаранция ви давам."