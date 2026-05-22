Един загинал и 30 ранени в катастрофи за 24 часа

Един човек е загинал, 30 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). В страната са станали 27 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София са регистрирани 28 леки пътни инцидента и пет тежки, при които са пострадали петима души.

От началото на месеца в страната са станали 400 катастрофи, при които са загинали 30 души, а 477 са ранени. От началото на годината са регистрирани 2113 инцидента на пътя, при които са загинали 157 души, а 2615 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите 134 през същия период на 2025 г. се отчитат с 23 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.